La Gazzetta dello Sport: Il nuovo esame di Vanoli, l'allenatore cerca il bis

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone di stamani è: “Una viola sotto esame”. E ancora: “Vanoli cerca il bis e prova i nuovi: Oulai e Goncalves”. Sommario: “La Fiorentina col Pisa fa turnover in vista del Napoli La moglie difende Dodò: “Non è un traditore”.

Nuovo esame

Articolo che inizia così: “A Firenze e in tutta la Toscana è il giorno della campanella di scuola per 427 mila studenti, ma a tenere banco sarà soprattutto il nuovo esame della Fiorentina di Paolo Vanoli”.