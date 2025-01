Monza-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La Fiorentina di Raffaele Palladino torna in campo in Serie A a Monza per l'ultima gara di questa 20esima giornata. Partita dalle forti emozioni per l'allenatore viola, arrivato in estate proprio dai brianzoli, oltre che per Andrea Colpani, altro ex di partita.

La Fiorentina vuole rialzare la testa dopo il solo punto guadagnato nelle ultime quattro partite, il Monza fanalino di coda del campionato è a una delle ultime chiamate per provare una rincorsa verso la salvezza che si fa sempre più dura.

