Primavera, Fiorentina-Torino 3-1: Galloppa toglie gli ammoniti, triplo cambio. Segui la DIRETTA testuale su FiorentinaNews.com

Fiorentina-Torino 3-1 (Padula T 6', Presta F 14', Harder F 29', Biagetti F 40')

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Biagetti (58' Vigiani), Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder, Gudelevicius (58' Vitolo); Caprini, Sene, Presta (58' Braschi). A disposizione: Tognetti, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Braschi, Mignani, Ofoma. All.: Galloppa.

64' - La Fiorentina prova a gestire il doppio vantaggio; finora pochissime occasioni pericolose per il Torino.

60' - Ammonito anche Ruszel del Torino per intervento cattivo su Ievoli. Partita sempre più nervosa, anche se non sfocia in falli eccessivi.

58' - Tripla sostituzione per la Fiorentina. Fuori Biagetti, Gudelevicius e Presta. dentro Vigiani, Vitolo e Braschi.

58' - Il cross di Ievoli arriva sulla testa di Caprini, che spizza ma mette nettamente a lato.

55' - Altra trattenuta di un giocatore della Fiorentina che costa un'ammonizione, stavolta assegnata a capitan Biagetti.

54' - Caprini prova a sgasare in campo aperto, ma viene chiuso dalla difesa del Torino.

51' - IEVOLI! Buona chance per la Fiorentina, dopo un brutto pallone perso dal Toro sulla trequarti campo. Il centrocampista prova la botta da fuori, di poco a lato.

49' - Timidi approcci del Torino per cercare di recuperare il doppio svantaggio. I granata, però, lasciano tantissimo spazio per le ripartenze della Fiorentina.

47' - Cartellino giallo per Gudelevicius: evidente trattenuta del lituano sul neo-entrato del Torino Ruszel.

46' - Via alla ripresa! Forza Viola!

45+3' - Duplice fischio, dopo tre gol viola e tre minuti di recupero si va all'intervallo!

45+2' - Prova a sfondare il Toro dalla sinistra, riuscendo a penetrare in area di rigore. Respinge facilmente la difesa viola

45' - Tre minuti di recupero per il cooling break a metà tempo

44' - Ennesimo calcio d'angolo del match per una Viola che vuole chiudere la pratica già in questa frazione di gara. Semplice rimessa dal fondo per il Torino che adesso può respirare

43' - Calcione di Padula ai danni di Presta, cartellino giallo sacrosanto per l'autore del momentaneo vantaggio piemontese

42' - Adesso il Torino vuole provare a rimettere le idee in ordine e lo fa scambiandosi nella propria metà di campo. La Viola però recupera la sfera e prova ad affondare ancora. Gli avversari sono visibilmente in confusione

40' - GOOOOL! Stavolta sì! Sempre Biagetti la trova da angolo e spinge dentro il pallone da due passi. E' 3-1 per la Viola.

40' - Traversa per la Fiorentina! Biagetti prende il legno con una sorta di cross.

38' - Occasione Viola! Sene non riesce ad impattare un bel traversone dalla sinistra: l'attaccante colpisce male il pallone che esce anche dalla vista del portiere

37' - Punizione laterale dal limite per il Torino che non riesce però a concretizzare. Il cross viene respinto facilmente dalla retroguardia gigliata

34' - Spazza via ancora la difesa granata, dopo un doppio tentativo di testa dei ragazzi di Galloppa

32' - Calcio d'angolo per la Viola, ma il pallone viene allontanato facilmente dalla difesa piemontese di testa. Non costituisce pericolo questa occasione granata

29' - REEEEETEEEEEEEEEE DELLA FIORENTINA! Jonas Harder è il più lesto di tutti a sfruttare la ribattuta del portiere granata dopo una botta da fuori di Gudelevicius. Vantaggio meritato per la crescita ma soprattutto la reazione dei Viola al gol degli avversari

27' - Riprende il gioco dopo qualche minuto di ombra, acqua e relax per i ventidue in campo più arbitri

24' - Cooling break chiamato dal giudice di gara a causa del sole che riscalda un po' troppo Bagno a Ripoli. 27 gradi non sono certo una normalità per il 14 di aprile

21' - Calcio d'angolo numero due per la banda di Galloppa, guadagnato grazie all'inserimento di Christian Biagetti. Sugli sviluppi dello stesso, Baroncelli svetta più in alto di tutti ma non riesce a trovare la giusta precisione

19' - Prosegue il fraseggio interno al campo della Fiorentina, che non riesce a trovare l'imbucata giusta. Sfera che si spegne sul fondo, ma i ragazzi di Galloppa adesso stanno trovando le misure

17' - Dopo averla ripresa alla prima vera chance di gara, la Viola ha preso fiducia e adesso riesce a palleggiare sulla linea di metà campo, costringendo gli ospiti a rintanarsi negli ultimi metri

14' - GOOOOOOOL! Pareggia la Fiorentina che ritrova il gol di Francesco Presta, tornato proprio oggi titolare dopo l'infortunio al crociato di inizio stagione. Rete in semirovesciata da pochissimi metri, grazie anche ad una serie di rimpalli, dopo una brutta uscita a vuoto del numero uno granata

13' - Toro che si chiude negli ultimi 25 metri, il che costringe Baroncelli a provare una conclusione velleitaria che finisce alta di molto sopra la traversa

10' - Continua ad attaccare il Toro, che conclude da pochi metri in diagonale con una conclusione che si spegne a lato di Martinelli. Vicino al raddoppio l'avversario

9' - Dopo la brutta sorpresa, la Viola di Galloppa prova a costruire dal basso, ma non riesce ad uscire

6' - Rete clamorosa di Padula, che trova un siluro da fuori area che prende il palo e si infila in fondo al sacco. Tiro imprendibile per Martinelli, anche se la difesa viola ha lasciato concludere troppo facilmente il giocatore di Scurto

4' - Prova a sfondare il Torino dalla destra, ma Marchioro porta il pallone fuori dalla linea di fondocampo. Ritmi già alti in questo avvio di gara

1'- Calcio d'inizio al Viola Park. Forza Viola!

In questa domenica senza Fiorentina, c'è comunque una Viola che scende in campo per difendere i nostri colori. La Primavera di Daniele Galloppa, infatti, affronta questo pomeriggio il Torino, squadra che la nostra Under 19 ha già sconfitto in finale di Coppa Italia poco tempo fa. I granata, tuttavia, hanno ben 12 punti di vantaggio sui gigliati, che sperano di tornare al successo dopo il KO di Monza. Calcio d'inizio al Viola Park alle 13:00.

