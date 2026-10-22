Dopo l'exploit contro lo Shakthar, contro la Fiorentina Chivu potrebbe dare un turno di riposo a Martinez

Tra i protagonisti della vittoria di misura di ieri sera dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk c’è sicuramente Josep Martinez, decisivo tra i pali in piu occasioni lungo tutti i novanta minuti. E al termine della sfida è arrivata l’investitura di Chivu, con il tecnico nerazzurro che ha sottolineato come nonostante alcune sfortunate uscite lo spagnolo resta il titolate dell’Inter. Il romeno però non ha dimenticato il suo sostituto.

Contro la Fiorentina Provedel potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell'Inter

Arrivato la scorsa estate, anche se poco utilizzato finora, Ivan Provedel sarà utile a far rifiatare Martinez, che se messo in difficoltà ha dimostrato di poter andare in confusione. E il momento dell’ex Lazio potrebbe arrivare proprio domenica nella sfida casalinga contro la Fiorentina: crescono infatti le possibilità che il portiere possa fare il suo esordio ufficiale con la maglia nerazzurra contro i Viola.

Ad una settimana dal derby Chivu vuole dare un turno di riposo a Martinez

Secondo quanto riportato da L’Interista.it non è certo possa essere impiegato contro la squadra di Vanoli, ma le possibilità sono alte: secondo quanto sottolineato anche da Chivu a più riprese Provedel sta lavorando dura settimana dopo settimana, meritandosi quindi la possibilità di giocare. Se così non fosse l'esordio potrebbe essere a Venezia mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato. La certezza assoluta è che Martinez dovrà essere titolare nel derby del 31 ottobre, e chiaramente nelle prossime due partite è anche normale che Chivu possa scegliere di farlo riposare.