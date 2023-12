Fiorentina-Parma 0-2 all'intervallo. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Parma 0-2 (21' Bernabe, 23 Bonny)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Sottil, Barak, Brekalo; Nzola.

45'+3 Finisce il primo tempo. La Fiorentina è sotto per 2-0 contro il Parma, che ha decisamente giocato meglio dei viola in questa prima frazione di gioco.

45'+3 Ci prova di testa Mina sul cross da calcio d'angolo di Mandragora, pallone che finisce sul fondo.

45' Assegnati tre minuti di recupero.

42' Altra occasione per Bernabè, che dopo il tunnel su Mina va al tiro rasoterra mancando per pochissimo il palo lontano.

39' Paratona di Chistenese che interviene sul tiro ravvicinato di Circati! La Fiorentina sta concedendo ancora tantissimo in difesa al Parma.

37' Il primo ammonito della gara è Mina per fallo commesso su Benedyczak.

34' Assegnato il calcio di punizione e non il rigore: va alla battuta Mandragora che calcia però direttamente sulla barriera.

31' Tocco di mano di Circati, l'arbitro assegna il calcio di rigore ma c'è la revisione del VAR perché l'intervento potrebbe essere stato fuori area.

28' Occasione per la Fiorentina! Cross in area di Kayode, prova il colpo di tacco Brekalo ma il pallone finisce di poco fuori vicino al secondo palo.

25' Fiorentina che prova a farsi rivedere in attacco, ma manca la precisione sull'ultimo passaggio.

23' Gol del Parma! Segna Bonny dopo un l'ennesimo contropiede dei ducali: errore in uscita di Mina su Mihaila che dalla sinistra va a servire l'assist al centro per il compagno di squadra. 2-0 per gli uomini di Pecchia, viola in bambola.

21' Gol del Parma.Prima Christensen para sulla conclusione di Benedyczak, poi Bonny colpisce il palo e il pallone arriva a Bernabè che dalla distanza spara un bolide per 1-0 dei ducali.

19' Contatto tra Mandragora e Bonny in area viola, ma l'arbitro lascia proseguire.

16' Lancio di Bernabè per Mihaila che si invola verso la porta, ma poi si allunga il pallone favorendo l'uscita di Christensen.

13' Tiro di Mandragora da fuori, pallone che si perde sul fondo.

11' Occasione per la Fiorentina con la giocata di Barak in area e il passaggio per Nzola al centro, ma sul centravanti viola chiude Coulibaly.

9' Parma tambureggiante con Benedyczak che stravolta va al tiro sul primo palo, para Christensen.

8' Ancora Parma all'attacco con Benedyczak che va al cross basso, chiude Milenkovic.

4' Parma pericoloso in contropiede, Christensen interviene sul traversone in area.

3' Prima occasione per la Fiorentina: Nzola fa la sponda di testa per Barak, ma non è preciso nella conclusione.

1' Inizia la gara! Forza viola!

La Fiorentina torna in Coppa Italia. Dopo aver raggiunto la finale, poi persa, nella scorsa stagione, i ragazzi di Italiano ripartono dagli ottavi di finale contro un ambizioso Parma, capolista in Serie B.

