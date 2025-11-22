​​

header logo

La Fiorentina Primavera va avanti ma si fa riprendere dal Milan, non basta Braschi. Viola che però restano in vetta... e allungano

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Milan 1-0 (14' Braschi, 33' Ossola)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Kospo, Evangelista; Keita (78' Conti), Bonanno (65' Montenegro); Kone (46' Mazzeo), Angiolini (65' Atzeni), Bertolini; Braschi (85' Jallow). 
All.: Daniele Galloppa

A disp.: Dolfi, Sturli, Batignani, Turnone, Masoni, Deli

Reduce dalle ultime due vittorie contro Parma e Frosinone tra poco meno di un’ora la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo: questo pomeriggio al Viola Park, con fischio d’inizio alle ore 15, i ragazzi viola ospitano i pari età del Milan. L’obiettivo dei viola è quello di trovare continuità di risultati in attesa della sfida tra Juventus e Roma, l’occasione per confermare il primo posto in classifica e prendere le distanze dalla seconda in classifica. Da capire quali saranno le scelte del tecnico gigliato, che ha soltanto Balbo e Puzzoli ai box, e che potrà contare sui suoi gioielli Braschi e Kospo.

Tieniti sempre aggiornato con la nostra diretta TESTUALE 

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.  Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.  

  • 93'
    whistle
    Share Link

    Pareggio al Viola Park

    Finisce qui! È 1-1 finale tra Fiorentina e Milan: al gol di Braschi ha risposto quello di Ossola 

  • 90'
    Share Link

    3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Dini 

  • 90'
    Share Link

    Mazzeo ha un'ottima opportunità al volo sotto misura ma sparacchia malamente alto, Fiorentina che non riesce a segnare il gol del vantaggio 

  • 89'
    substitution
    Share Link

    Cambio nel Milan: esce Mancioppi, dentro Tartaglia 

  • 87'
    corner_kick
    Share Link

    Bellissima palla di Bertolini per l'inserimento di Conti, chiuso appena in tempo dalla difesa ospite in corner 

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Dentro Jallow, fuori Braschi. È l'ultimo cambio per la Fiorentina 

  • 84'
    yellow_card
    Share Link

    Calcia via il pallone a gioco fermo Kospo, che viene così ammonito 

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Cambio per il Milan, fuori Castiello, acciaccato, dentro Di Siena 

  • 82'
    shot_saved
    Share Link

    Buonissima opportunità per il Milan che riesce ad isolare Scotti nell'uno contro uno, riesce a far partire il destro il calciatore lombardo ma non è incisivo, conclusione parata da Fei senza problemi 

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Entra Conti per la Fiorentina, fuori Keita 

  • 76'
    Share Link

    Rischio enorme della Fiorentina, Sadotti però è bravissimo in chiusura e anticipa Castiello 

  • 72'
    yellow_card
    Share Link

    Mancioppi interviene duramente su Montenegro, ammonito il centrocampista rossonero 

  • 68'
    free_kick
    Share Link

    Kospo commette fallo su Scotti in maniera molto ingenua. Piazzato pericoloso per il Milan al limite dell'area viola, anche se da posizione un po' defilata 

  • 67'
    shot_saved
    Share Link

    Stavolta ci prova Bertolini, conclusione troppo centrale però dell'ala viola, para ancora Bouyer 

  • 67'
    shot_saved
    Share Link

    Atzeni subito protagonista: grande azione del centrocampista viola che resiste di fisico e incrocia il destro, Bouyer si distende e respinge, evitando il gol che avrebbe dato il vantaggio alla Fiorentina 

  • 65'
    substitution
    Share Link

    Due cambi viola: Galloppa inserisce Atzeni e Montenegro, fuori Bonanno e Angiolini 

  • 62'
    shot_saved
    Share Link

    Miracoloso Fei!

    Parata incredibile del portiere viola Fei sul tiro di Castiello, deviazione del giocatore gigliato che mette la palla sulla traversa, evitando il gol ospite! 

  • 60'
    free_kick
    Share Link

    Accelerazione di Bertolini, steso da Perera, punizione per la Fiorentina 

  • 57'
    Share Link

    Sempre intraprendente Scotti, che ancora una volta tenta di pungere la porta viola: il tiro del calciatore del Milan è però troppo alto 

  • 54'
    corner_kick
    Share Link

    Altro corner ottenuto dal Milan, Nolli andrà a calciarlo 

  • 53'
    corner_kick
    Share Link

    Scotti guadagna un piazzato dopo aver saltato secchi Angiolini e Keita, quest'ultimo commette fallo e il Milan avrà una punizione ai 35 metri dalla porta della Fiorentina 

  • 51'
    corner_kick
    Share Link

    Mazzeo si accentra e prova ad incrociare il destro, tiro deviato in calcio d'angolo 

  • 51'
    Share Link

    Uscita spericolata di Fei, che coi piedi interviene in scivolata allontanando la minaccia 

  • 50'
    corner_kick
    Share Link

    Cross di Evangelista dalla sinistra, molto insidioso, Zukic di testa si rifugia in corner. Dalla successiva battuta dalla bandierina i viola non riescono però a pungere 

  • 49'
    free_kick
    Share Link

    Evangelista va al tiro col sinistro ma cerca una traiettoria improbabile: pallone a distanza siderale dalla porta del Milan 

  • 47'
    free_kick
    Share Link

    Punizione viola da ottima posizione, a chiusura di un'azione palla a terra davvero notevole dei ragazzi di Galloppa 

  • 47'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Zukic che stende Mazzeo, autore di un pregevole dribbling ai suoi danni 

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Via alla ripresa

    Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Cambio per la Fiorentina: dentro Mazzeo per Kone 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo 

  • 45'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Plazzotta, primo giallo della gara per l'esterno del Milan che entra duro su Angiolini 

  • 43'
    Share Link

    Altro contropiede viola orchestrato da Bertolini, arrivato al momento di scegliere il da farsi però il numero 7 gigliato è ancora indeciso, finendo per allargarsi sul mancino e mettendo al centro un pallone per nessuno 

  • 42'
    shot_saved
    Share Link

    Si accentra e calcia Castiello, che ha un'ottima mattonella col sinistro ma conclude debole e centrale, Fei para facilmente 

  • 39'
    Share Link

    Intervento duro ed in clamoroso ritardo di Zukic su Braschi: l'arbitro Dini non ammonisce il difensore sloveno del Milan. Capire perché, purtroppo, è impossibile 

  • 35'
    Share Link

    Kone si divora un gol

    Travolgente azione di Bertolini, che supera Nolli e mette in mezzo col sinistro, Kone controlla e calcia fuori clamorosamente da pochi metri col piede mancino: che occasione fallita dall'ivoriano per riportare subito avanti la Fiorentina 

  • 33'
    goal
    Share Link

    Pari ospite

    GOL DEL MILAN. Ossola sbuca sul secondo palo sul cross di Plazzotta. Evangelista si perde del tutto il giocatore ospite, sul pallone velenoso messo in mezzo dalla corsia mancina da Plazzotta, tocco perfetto sotto misura di Ossola: 1-1

  • 29'
    Share Link

    La velocità di Perera mette in apprensione la Fiorentina, Bonanno non riesce a fermare la sgasata del calciatore del Milan ma è bravissimo ancora Kospo a leggere benissimo la situazione e guadagnare anche il possesso del pallone dopo aver stoppato l'avanzata del giocatore ospite 

  • 26'
    corner_kick
    Share Link

    Bonanno chiude Perera ma concede il corner al Milan. Altro giro dalla bandierina per gli ospiti 

  • 22'
    Share Link

    Ripartenza pericolosa del Milan con Castiello sulla destra, pallone al centro del giocatore ospite ma perfetta chiusura di Bonanno che si abbassa e impedisce al cross basso di arrivare sui piedi di calciatori avversari 

  • 19'
    corner_kick
    Share Link

    Scotti punta Bonanno e apre il piattone, sfera che sarebbe uscita ma Fei nel tuffarsi la sfiora: è calcio d'angolo per il Milan

  • 18'
    Share Link

    Per Riccardo Braschi quello segnato pochi minuti fa è il gol numero 7 in 12 partite. Un avvio di stagione davvero eccellente per la punta centrale classe 2006 della Fiorentina 

  • 17'
    Share Link

    Bertolini spreca tutto

    Altro errore gravissimo del Milan in costruzione, ruba palla Braschi che lancia in campo aperto Bertolini, l'ala viola però sbaglia tutto, portandosi avanti male il pallone e poi tentando di rientrare sul destro in maniera improvvida, venendo fermato 

  • 14'
    goal
    Share Link

    Braschi gonfia la rete!

    GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Perde palla Mancioppi, Braschi recupera e avanza, calcia col sinistro e grazie anche ad una deviazione infila la porta di Bouyer! 1-0

  • 12'
    Share Link

    Grandissima chiusura di Kospo su Scotti, il bosniaco interviene in maniera perfetta e pulita sull'attaccante rossonero, impedendogli di andare al tiro proprio all'ultimo istante 

  • 11'
    Share Link

    Pallone profondo a trovare Bertolini che riesce a spostare il pallone sull'uscita del portiere ospite ma si allarga troppo, non riuscendo poi a mettere bene al centro col sinistro il pallone: la difesa del Milan chiude e allontana la minaccia 

  • 9'
    Share Link

    Sfida molto equilibrata con entrambe le squadre che tentano di proporre azioni manovrate. Molto ben messe in campo Fiorentina e Milan, abili anche a rimediare correndo negli spazi a qualche sbavatura 

  • 6'
    Share Link

    Recupera palla Keita, sfera trasferita rapidamente ad Evangelista che avanza veloce e tenta il tiro dai 25 metri, pallone sul fondo 

  • 4'
    Share Link

    Milan che prova a pressare altissimo la Fiorentina, consapevole che la squadra di Galloppa tenta sempre di uscire dal basso, anche rischiando. Perdono palla i viola ma riescono a compattarsi bene senza correre pericoli 

  • 2'
    Share Link

    Bertolini pericoloso

    Bellissima azione viola, con tocchi di prima e tanto movimento senza palla. Angiolini riceve e scambia con Kone, pallone radente in mezzo a cercare l'altro esterno, Bertolini: non facile la conclusione di prima dell'ala viola, anche se da buona posizione, sfera alta 

  • 2'
    Share Link

    Subito a spron battuto la Fiorentina: Evangelista spinge a sinistra e mette in mezzo un pallone molto interessante, buona chiusura della difesa del Milan 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Partiti!

    Inizia la sfida, FORZA VIOLA! 

Notizie correlate
💬 Commenti (5)