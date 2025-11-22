La Fiorentina Primavera va avanti ma si fa riprendere dal Milan, non basta Braschi. Viola che però restano in vetta... e allungano

Fiorentina-Milan 1-0 (14' Braschi, 33' Ossola)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Kospo, Evangelista; Keita (78' Conti), Bonanno (65' Montenegro); Kone (46' Mazzeo), Angiolini (65' Atzeni), Bertolini; Braschi (85' Jallow).

All.: Daniele Galloppa

A disp.: Dolfi, Sturli, Batignani, Turnone, Masoni, Deli

Reduce dalle ultime due vittorie contro Parma e Frosinone tra poco meno di un’ora la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo: questo pomeriggio al Viola Park, con fischio d’inizio alle ore 15, i ragazzi viola ospitano i pari età del Milan. L’obiettivo dei viola è quello di trovare continuità di risultati in attesa della sfida tra Juventus e Roma, l’occasione per confermare il primo posto in classifica e prendere le distanze dalla seconda in classifica. Da capire quali saranno le scelte del tecnico gigliato, che ha soltanto Balbo e Puzzoli ai box, e che potrà contare sui suoi gioielli Braschi e Kospo.

