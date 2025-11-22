La Fiorentina Primavera va avanti ma si fa riprendere dal Milan, non basta Braschi. Viola che però restano in vetta... e allungano
Fiorentina-Milan 1-0 (14' Braschi, 33' Ossola)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Kospo, Evangelista; Keita (78' Conti), Bonanno (65' Montenegro); Kone (46' Mazzeo), Angiolini (65' Atzeni), Bertolini; Braschi (85' Jallow).
All.: Daniele Galloppa
A disp.: Dolfi, Sturli, Batignani, Turnone, Masoni, Deli
Reduce dalle ultime due vittorie contro Parma e Frosinone tra poco meno di un’ora la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo: questo pomeriggio al Viola Park, con fischio d’inizio alle ore 15, i ragazzi viola ospitano i pari età del Milan. L’obiettivo dei viola è quello di trovare continuità di risultati in attesa della sfida tra Juventus e Roma, l’occasione per confermare il primo posto in classifica e prendere le distanze dalla seconda in classifica. Da capire quali saranno le scelte del tecnico gigliato, che ha soltanto Balbo e Puzzoli ai box, e che potrà contare sui suoi gioielli Braschi e Kospo.
Tieniti sempre aggiornato con la nostra diretta TESTUALE
Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.
-
93'
Pareggio al Viola Park
Finisce qui! È 1-1 finale tra Fiorentina e Milan: al gol di Braschi ha risposto quello di Ossola
-
90'
3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Dini
-
90'
Mazzeo ha un'ottima opportunità al volo sotto misura ma sparacchia malamente alto, Fiorentina che non riesce a segnare il gol del vantaggio
-
89'
Cambio nel Milan: esce Mancioppi, dentro Tartaglia
-
87'
Bellissima palla di Bertolini per l'inserimento di Conti, chiuso appena in tempo dalla difesa ospite in corner
-
85'
Dentro Jallow, fuori Braschi. È l'ultimo cambio per la Fiorentina
-
84'
Calcia via il pallone a gioco fermo Kospo, che viene così ammonito
-
83'
Cambio per il Milan, fuori Castiello, acciaccato, dentro Di Siena
-
82'
Buonissima opportunità per il Milan che riesce ad isolare Scotti nell'uno contro uno, riesce a far partire il destro il calciatore lombardo ma non è incisivo, conclusione parata da Fei senza problemi
-
78'
Entra Conti per la Fiorentina, fuori Keita
-
76'
Rischio enorme della Fiorentina, Sadotti però è bravissimo in chiusura e anticipa Castiello
-
72'
Mancioppi interviene duramente su Montenegro, ammonito il centrocampista rossonero
-
68'
Kospo commette fallo su Scotti in maniera molto ingenua. Piazzato pericoloso per il Milan al limite dell'area viola, anche se da posizione un po' defilata
-
67'
Stavolta ci prova Bertolini, conclusione troppo centrale però dell'ala viola, para ancora Bouyer
-
67'
Atzeni subito protagonista: grande azione del centrocampista viola che resiste di fisico e incrocia il destro, Bouyer si distende e respinge, evitando il gol che avrebbe dato il vantaggio alla Fiorentina
-
65'
Due cambi viola: Galloppa inserisce Atzeni e Montenegro, fuori Bonanno e Angiolini
-
62'
Miracoloso Fei!
Parata incredibile del portiere viola Fei sul tiro di Castiello, deviazione del giocatore gigliato che mette la palla sulla traversa, evitando il gol ospite!
-
60'
Accelerazione di Bertolini, steso da Perera, punizione per la Fiorentina
-
57'
Sempre intraprendente Scotti, che ancora una volta tenta di pungere la porta viola: il tiro del calciatore del Milan è però troppo alto
-
54'
Altro corner ottenuto dal Milan, Nolli andrà a calciarlo
-
53'
Scotti guadagna un piazzato dopo aver saltato secchi Angiolini e Keita, quest'ultimo commette fallo e il Milan avrà una punizione ai 35 metri dalla porta della Fiorentina
-
51'
Mazzeo si accentra e prova ad incrociare il destro, tiro deviato in calcio d'angolo
-
51'
Uscita spericolata di Fei, che coi piedi interviene in scivolata allontanando la minaccia
-
50'
Cross di Evangelista dalla sinistra, molto insidioso, Zukic di testa si rifugia in corner. Dalla successiva battuta dalla bandierina i viola non riescono però a pungere
-
49'
Evangelista va al tiro col sinistro ma cerca una traiettoria improbabile: pallone a distanza siderale dalla porta del Milan
-
47'
Punizione viola da ottima posizione, a chiusura di un'azione palla a terra davvero notevole dei ragazzi di Galloppa
-
47'
Ammonito Zukic che stende Mazzeo, autore di un pregevole dribbling ai suoi danni
-
46'
Via alla ripresa
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
-
46'
Cambio per la Fiorentina: dentro Mazzeo per Kone
-
45'
Fine primo tempo
-
45'
Ammonito Plazzotta, primo giallo della gara per l'esterno del Milan che entra duro su Angiolini
-
43'
Altro contropiede viola orchestrato da Bertolini, arrivato al momento di scegliere il da farsi però il numero 7 gigliato è ancora indeciso, finendo per allargarsi sul mancino e mettendo al centro un pallone per nessuno
-
42'
Si accentra e calcia Castiello, che ha un'ottima mattonella col sinistro ma conclude debole e centrale, Fei para facilmente
-
39'
Intervento duro ed in clamoroso ritardo di Zukic su Braschi: l'arbitro Dini non ammonisce il difensore sloveno del Milan. Capire perché, purtroppo, è impossibile
-
35'
Kone si divora un gol
Travolgente azione di Bertolini, che supera Nolli e mette in mezzo col sinistro, Kone controlla e calcia fuori clamorosamente da pochi metri col piede mancino: che occasione fallita dall'ivoriano per riportare subito avanti la Fiorentina
-
33'
Pari ospite
GOL DEL MILAN. Ossola sbuca sul secondo palo sul cross di Plazzotta. Evangelista si perde del tutto il giocatore ospite, sul pallone velenoso messo in mezzo dalla corsia mancina da Plazzotta, tocco perfetto sotto misura di Ossola: 1-1
-
29'
La velocità di Perera mette in apprensione la Fiorentina, Bonanno non riesce a fermare la sgasata del calciatore del Milan ma è bravissimo ancora Kospo a leggere benissimo la situazione e guadagnare anche il possesso del pallone dopo aver stoppato l'avanzata del giocatore ospite
-
26'
Bonanno chiude Perera ma concede il corner al Milan. Altro giro dalla bandierina per gli ospiti
-
22'
Ripartenza pericolosa del Milan con Castiello sulla destra, pallone al centro del giocatore ospite ma perfetta chiusura di Bonanno che si abbassa e impedisce al cross basso di arrivare sui piedi di calciatori avversari
-
19'
Scotti punta Bonanno e apre il piattone, sfera che sarebbe uscita ma Fei nel tuffarsi la sfiora: è calcio d'angolo per il Milan
-
18'
Per Riccardo Braschi quello segnato pochi minuti fa è il gol numero 7 in 12 partite. Un avvio di stagione davvero eccellente per la punta centrale classe 2006 della Fiorentina
-
17'
Bertolini spreca tutto
Altro errore gravissimo del Milan in costruzione, ruba palla Braschi che lancia in campo aperto Bertolini, l'ala viola però sbaglia tutto, portandosi avanti male il pallone e poi tentando di rientrare sul destro in maniera improvvida, venendo fermato
-
14'
Braschi gonfia la rete!
GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Perde palla Mancioppi, Braschi recupera e avanza, calcia col sinistro e grazie anche ad una deviazione infila la porta di Bouyer! 1-0
-
12'
Grandissima chiusura di Kospo su Scotti, il bosniaco interviene in maniera perfetta e pulita sull'attaccante rossonero, impedendogli di andare al tiro proprio all'ultimo istante
-
11'
Pallone profondo a trovare Bertolini che riesce a spostare il pallone sull'uscita del portiere ospite ma si allarga troppo, non riuscendo poi a mettere bene al centro col sinistro il pallone: la difesa del Milan chiude e allontana la minaccia
-
9'
Sfida molto equilibrata con entrambe le squadre che tentano di proporre azioni manovrate. Molto ben messe in campo Fiorentina e Milan, abili anche a rimediare correndo negli spazi a qualche sbavatura
-
6'
Recupera palla Keita, sfera trasferita rapidamente ad Evangelista che avanza veloce e tenta il tiro dai 25 metri, pallone sul fondo
-
4'
Milan che prova a pressare altissimo la Fiorentina, consapevole che la squadra di Galloppa tenta sempre di uscire dal basso, anche rischiando. Perdono palla i viola ma riescono a compattarsi bene senza correre pericoli
-
2'
Bertolini pericoloso
Bellissima azione viola, con tocchi di prima e tanto movimento senza palla. Angiolini riceve e scambia con Kone, pallone radente in mezzo a cercare l'altro esterno, Bertolini: non facile la conclusione di prima dell'ala viola, anche se da buona posizione, sfera alta
-
2'
Subito a spron battuto la Fiorentina: Evangelista spinge a sinistra e mette in mezzo un pallone molto interessante, buona chiusura della difesa del Milan
-
1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!