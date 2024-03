FOTO - Commisso saluta Italiano e la squadra. In allenamento Kouame e Castrovilli regolarmente in gruppo

Ieri la Fiorentina è tornata ad allenarsi per la prima volta, dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone, con un toccante discorso di Italiano seguito dal capitano Biraghi. Oggi la squadra è tornata in campo, sotto gli occhi del presidente Commisso che ha salutato i giocatori e il tecnico ed è stato presente all'allenamento.

Ci sono anche Kouame e Castrovilli

Nell'allenamento odierno, come si evince dagli scatti pubblicati dal club, si vedono Christian Kouame e Gaetano Castrovilli regolarmente in gruppo, segno ormai di un recupero avviato per entrambi dai rispettivi problemi. C'è anche Dodo, ormai rientrato.

Ecco gli scatti: