Olympiakos-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Ci siamo, è l'ultimo atto della stagione europea viola e per il secondo anno di fila la Fiorentina si è goduta l'intero percorso, in maniera quasi netta a livello di risultati. Nel teatro di Atene e della OPAP Arena, la squadra di Italiano cercherà l'impresa quasi mitologica contro l'Olympiakos di Mendilibar: appuntamento alle 21 in Grecia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.