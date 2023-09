I convocati della Fiorentina: Italiano non recupera Ikone. Lopez out, fuori anche come Barak. E Sabiri...

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta di domani pomeriggio contro l’Inter di Simone Inzaghi: al netto di infortuni e squalifiche, per domani il tecnico gigliato potrà contare su 25 giocatori. Doppia esclusione in attacco, con Sabiri e Ikone che non partiranno con i compagni per Milano. Il marocchino era in panchina col Rapid Vienna, ma è tornato a sorpresa indisponibile per la gara di San Siro.

Nonostante sia tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni, Antonin Barak resta comunque indisponibile, così come Pierozzi. Al Meazza non ci sarà neanche il neo acquisto Maxime Lopez: l’ex Sassuolo, espulso nell’ultimo turno contro il Napoli, ha rimediato due giornate di squalifica e tornerà disponibile soltanto per la partita contro l’Udinese.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kayode, Kokorin, Kouame, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.