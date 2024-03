Fiorentina-Roma 1-0, Ranieri di testa!!!!! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Roma 1-0 (18' Ranieri)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Belotti.

32' Corre ai ripari De Rossi in difesa: esce Mancini ammonito e condizionato dal rischio espulsione, va in campo Hujsen.

31' Cross di Biraghi in area per Belotti, lo anticipa in chiusura 'Ndicka.

26' Mancini ammonito in precedenza ferma fallosamente Belotti, nessun secondo cartellino mostrato dall'arbitro.

24' Altro cross di Gonzalez nel mezzo, pallone che finisce tra i guantoni di Svilar.

21' Ancora Fiorentina all'attacco, con Belotti che si fa ingolosire dalla conclusione parata da Svilar invece di servire i compagni appostati nel mezzo.

20' Altra occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che pesca Bonaventura per la conclusione che va di poco oltre la traversa!

18' GOOOOL!!!!! RANIERI!!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gonzalez spizza il pallone e il difensore viola di testa lo spedisce in porta per l'1-0 della Fiorentina!

17' Bonaventura destra serve Gonzalez che nel mezzo si aggiusta il pallone e va al tiro, conclusione deviata.

14' Roma che prova a far girare il pallone, la Fiorentina sta schermando bene i giallorossi in fase di costruzione.

11' Squadre in fase di studio e ritmi bassi per il momento in campo.

8' Cross tagliato di Gonzalez per l'inserimento in area di Bonaventura, pallone che finisce tra i guantoni di Svilar.

5' Ammonito Mancini per un brutto intervento su Sottil.

4' Occasione per la Roma! Angelino trasmette per Dybala che innesca Lukaku sulla corsa: il centravanti giallorosso cerca il tiro sul primo palo, para Terracciano!

2' Lancio lungo per Angelino sull'out di destra che prova ad andare al tiro ma manda il pallone alto

1' Inizia la gara! Forza viola!

Sarà quasi un dentro-fuori quello di stasera tra Fiorentina e Roma, con il quinto posto Champions che potrebbe tornare in ballo in ottica viola o sfuggire quasi del tutto. La squadra di Italiano si gioca tanto contro quella di De Rossi, in mezzo ai due match di Conference League con il Maccabi Haifa. Fischio d'inizio alle 20,45 al Franchi agli ordini del sig. Massa e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara. z

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.