Fiorentina-Roma: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Sarà quasi un dentro-fuori quello di stasera tra Fiorentina e Roma, con il quinto posto Champions che potrebbe tornare in ballo in ottica viola o sfuggire quasi del tutto. La squadra di Italiano si gioca tanto contro quella di De Rossi, in mezzo ai due match di Conference League con il Maccabi Haifa. Fischio d'inizio alle 20,45 al Franchi agli ordini del sig. Massa e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara.