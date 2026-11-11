Diga della Fiorentina di Palladino, ai margini della Lazio capolista: possibile addio a fine stagione

Una vecchia conoscenza della Fiorentina sta vivendo questo inizio di stagione da attore non protagonista. Il nome in questione è quello di Danilo Cataldi, la cui avventura con la Lazio è ormai ai titoli di coda.

Tanti infortuni e poco minutaggio

Nella super Lazio targata Rino Gattuso, Cataldi non è di certo ai primi post delle gerarchie del tecnico. Il centrocampista è sceso in campo appena 9 minuti da inizio anno, nel finale del match contro il Cagliari. Va detto che una serie di infortuni - prima un'infiammazione all'osso pubico, poi un risentimento muscolare agli adduttori - ne hanno limitato e non poco la presenza sul rettangolo verde.

Niente rinnovo

Infortuni o meno, sta di fatto che la Lazio non ha intenzione di continuare a puntare su Cataldi. In scadenza a giugno 2027, al momento non sono in programma incontri tra il suo entourage e la dirigenza laziale per parlare di prolungamento. L'ex centrocampista della Fiorentina, protagonista nella stagione 2024/25 con Raffaele Palladino in panchina, potrebbe dunque diventare un'opportunità di mercato in estate per non dire già a gennaio.