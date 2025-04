La stagione di Tommaso Mazzi è stata a dir poco sorprendente. Il portiere della Fiorentina, aggregato da sotto età all'Under 17, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, confermando le ottime qualità mostrate nei campionati precedenti. Con 6 partite senza subire gol e una difesa che ha concesso appena 23 reti in 24 partite, Mazzi ha contribuito in modo decisivo a rendere la Viola la squadra meno battuta di tutta la categoria. Meglio, addirittura, di formazioni come Juventus, Inter e Roma che lotteranno (presumibilmente) per lo Scudetto. Un risultato straordinario, che testimonia non solo le doti individuali del portiere, ma anche il lavoro di squadra e l’efficacia del sistema difensivo messo in campo da mister Guberti.

I talenti dietro Martinelli

Mazzi non è, però, un caso isolato, come sottolinea La Giovane Italia nel suo focus sui portiere viola delle giovanili. La Fiorentina continua a sfornare talenti, soprattutto in un ruolo delicato come quello dell'estremo difensore, dove la continuità è fondamentale. In primis c’è Martinelli, portiere ormai stabilmente in Prima Squadra e tra i migliori in prospettiva futura, anche in ambito internazionale.

I promettenti portieri di Under 15 e Under 16

La Viola può vantare inoltre due giovani di grandissima qualità nelle categorie Under 15 e Under 16: De Guttry e Pinzani. Entrambi hanno già dimostrato di avere le doti necessarie per fare il salto nelle categorie superiori e, chissà, magari anche nella Prima Squadra un giorno. La crescita di questi portieri, insieme a quella di Mazzi, racconta molto del progetto a lungo termine della Fiorentina, che continua a investire sul proprio vivaio e a cercare di garantire un ricambio generazionale solido e continuo in un ruolo così cruciale.

La Fiorentina Under 17 parteciperà, nel prossimo weekend, al primo turno di playoff contro il Cagliari. E con queste premesse, sembrano non esserci dubbi su chi sarà il titolare tra i pali...