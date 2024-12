La probabile formazione del LASK: austriaci alla disperata ricerca di punti per i playoff, Schopp punta tutto su Ljubicic

Questo pomeriggio la Fiorentina ospiterà il Linzer ASK, società professionistica meglio conosciuta con il nome di LASK. Gli austriaci, che annoverano in rosa anche il fratello dell'ex viola Kevin Prince Boateng, Jerome, non stanno attraversando una grande stagione, quintultimi in Conference e settimi nel campionato nazionale. Con soli due punti racimolati nelle prime quattro giornate, gli austriaci scenderanno in campo al Franchi per cercare un successo.

Le probabili scelte del LASK

Mister Schopp dovrebbe schierare un modulo abbastanza speculare a quello di Palladino, con l'unica differenza nei tre di centrocampo. In porta gioca Jungwirth, in difesa Stojkovic, Ziereis, Smolcic e Bello; in mediana, spazio a Talovierov, Zulj e Bogarde. In attacco, oltre al centravanti Ljubicic ci saranno Flecker e Berisha.

Il probabile XI

LASK (4-3-3): Jungwirth; Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello; Talovierov, Zulj, Bogarde; Flecker, Ljubicic, Berisha. All. Schopp.