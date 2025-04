Appena chiuso il primo tempo di Udinese-Bologna, posticipo del lunedì di Serie A. Una partita che interessa da vicinissimo alla Fiorentina che, prima del match, distava soltanto un punto dalla formazione allenata da Italiano (oggi in tribuna poiché squalificato).

Primo tempo a tinte bianconere

L'incontro è stato subito scosso da una traversa centrata dai padroni di casa con Davis, che per poco non trova la rete. Al 15' è entrata la parte calda della tifoseria di casa: il settore della Curva Nord era infatti rimasto vuoto per protesta con le sei sconfitte consecutive della squadra. Altra occasionissima dell'Udinese con Payero che con il mancino calcia addosso a Skorupski. Squillo rossoblù orchestrato poi da Orsolini mentre non ce la fa l'olandese Ekkelenkamp: al suo posto Rui Modesto. Sfiora il gol ancora l'Udinese al 44'. Parte Davis palla al piede, arrivato al limite spara con il mancino e trova la deviazione di un difensore: il pallone esce di pochissimo alla destra di uno Skorupski altrimenti battuto. Dopo 120 secondi di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Una bella Udinese fin qui, attenta in fase difensiva e più volte pericolosa dalle parti dell'area dei felsinei.