La Fiorentina di De La Fuente scalda i motori per la pula Scudetto: obbiettivo tornare in Europa

Dopo la sosta per permettere alla Nazionale Italiana di Soncin di svolgere le amichevoli in vista del prossimo Europeo femminile, la Fiorentina di De La Fuente inizierà la sua rincorsa in campionato. Lunedì prossimo infatti, alle ore 12.30, le ragazze gigliate conosceranno il calendario che le vedrà impegnate nella seconda fase della stagione: la poule scudetto da giocare con Roma, Juventus, Sassuolo e Inter.

Obiettivo Champions League

La Fiorentina, che ha chiuso terza la prima parte del campionato cercherà di tenere stretta almeno questa posizione, qualora non riuscisse a migliorarla ovviamente, perché, scudetto a parte, le prime tre andranno in Champions e per la Fiorentina, che in campo internazionale ha già giocato nei suoi primi anni di vita, ora vuole e deve tornarci da protagonista. Un'occasione dunque da non perdere con il numero dei posti a disposizione delle italiane aumentato proprio quest’anno.

Al via il nuovo format

Dieci le gare, spalmate tra il 16 marzo e il 19 maggio, con la Fiorentina che è già impegnata il 3 e il 10 marzo nella semifinale di Coppa Italia con la Juve, a sottolineare la buona stagione fatta dalle viola fin qui.