Beltran e un feeling difficile da trovare con l'Argentina

E' ancora alla ricerca del suo primo acuto italiano Lucas Beltran, il colpo più oneroso del mercato della Fiorentina. Zero reti nelle prime cinque uscite stagionali, due sole delle quali da titolare, in partite molto diverse.

Caso ha voluto però che il ct Scaloni si decidesse a toglierlo dall'imbarazzo della scelta tra Italia e Argentina, convocandolo con l'Albiceleste e togliendolo dunque a Italiano per questa prima pausa nazionali.

Nella prima gara vinta con l'Ecuador, zero minuti per il 9 della Fiorentina, che difficilmente troverà spazio domani sera in Bolivia. Il rientro poi sarà a ridosso del match con l'Atalanta, per un feeling che tarderà ancora ad arrivare.