Bianco gioca il primo, Ndour il secondo tempo: l'Italia U21 però non va oltre il pari con la Danimarca

Si è appena conclusa Italia-Danimarca under 21, gara amichevole in scena al ‘Tombolato’. La partita ha visto Alessandro Bianco, di proprietà della Fiorentina, partire titolare, anziché Ndour, utilizzato invece a Venezia da Nunziata.

Il primo tempo è andato bene per gli Azzurrini, che però avrebbero potuto far di più: Pafundi fra le linee è risultato insidioso, mentre Pisilli della Roma invece ha fatto più fatica posizione. Bellissimo il gol del cagliaritano Prati, che ha pareggiato il match, sbloccato da Sorensen. Bianco non è riuscito a trovare gli inserimenti giusti nella prima frazione, tanto da farsi sostituire.

Ndour è entrato all'intervallo proprio al posto di Bianco. Il centrocampista si sposta subito sulla corsia di sinistra, andando a sovrapporsi ad Angori del Pisa. Arriva alla conclusione al minuto 65 con un tiro piuttosto spento che finisce comodo fra le braccia del portiere. Per il resto fa buona guardia dietro e sald in avanti quando si muove la manovra. Negli ultimi istanti di gara Ghilardi becca la traversa, vittoria rimandata per gli Azzurrini.