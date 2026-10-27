Corriere Fiorentino: L'idea originaria di Paratici e le difficoltà all'atto pratico

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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Il titolo del pezzo è: “Il gol perduto”. Ovvero: “I due centravanti viola stentano: Pellegrino viene servito male e non segna dall’11 settembre E Beto ancora è un corpo estraneo”.

L'idea originaria

Articolo che inizia così: “Nell’idea originaria di Paratici doveva essere una squadra a trazione offensiva la Fiorentina da consegnare a Grosso, all’atto pratico il gruppo ereditato da Vanoli ha evidenti difficoltà in difesa ma pure notevoli problemi dalla trequarti in su”.