Massimo Sandrelli, noto e stimato giornalista, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Vanoli sta lavorando…”

Queste le sue parole: “Vanoli sta lavorando bene cercando di impostare la squadra secondo i suoi criteri e di limitare il vero difetto di questa Fiorentina, ossia la fase difensiva: al momento non è ancora stata trovata una coppia difensiva che dia garanzie, ma il lavoro difensivo deve anche coinvolgere il centrocampo, cosa che finora secondo me finora non è avvenuta abbastanza”.

Sulle lacune della Fiorentina

Il giornalista ha poi proseguito: “Le carenze di questa rosa? Le maggiori colpe sono di Paratici, è lui che ha scelto i giocatori e assemblato questa squadra: se mancano delle determinate caratteristiche, come un centrocampista ruba-palloni, è lui a doverne rispondere. Viery è stato preso dal Brasile e si vede che non è un giocatore pronto: è evidente che manchi un difensore centrale di valore ed esperienza”.

Sull'attacco

Sandrelli ha infine chiosato: “L'operazione migliore della campagna acquisti della Fiorentina? Senza dubbio la cessione di Kean, che se tutto va bene lo rivedremo ad anno nuovo. Pellegrino lo sta sostituendo molto bene, mentre Beto, oltre a qualche tentativo di rovesciata, ha fatto vedere ben poco”.