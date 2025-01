Il punto sul mercato: le parole di Ferrari sono chiare, i rinforzi arriveranno. Si elevano le quotazioni di Man

E' stata una giornata movimentata in casa Fiorentina, ma non per il mercato. Tuttavia, la squadra necessita di rinforzi e i soli Valentini e Folorunsho non bastano. Fra l'altro, il difensore appena arrivato potrebbe essere subito impiegato come pedina di scambio. Il Monza ci starebbe pensando per venire incontro alla richiesta di Marì da parte di Palladino. Il centrale spagnolo ex Arsenal, ad ogni modo, dovrebbe arrivare a prescindere a Firenze, poiché esplicita richiesta dell'allenatore.

Sanabria e Man sono i nomi per l'attacco

Sul fronte entrate, salgono le quotazioni di Sanabria: il Torino vuole Kouame a tutti i costi e Vanoli potrebbe rinunciare anche al suo attuale centravanti. Sempre in attacco, la Fiorentina cerca in Serie A: piacciono molto sia Soulé che Man. Ma se il primo è considerato inamovibile per Ranieri, il secondo non verrebbe trattenuto con la forza dal Parma, a cui piace Kayode. Uno scambio (anche oneroso) è dunque fattibile.

Uscite “illustri” all'orizzonte

Infine, chiudiamo questa giornata povera di notizie di calciomercato, ricordando le uscite più probabili. Ikone, in questa sessione, potrebbe davvero partire: MLS e Ligue 1 lo hanno già chiamato. Un altro possibile partente, news di questo pomeriggio, è il centrocampista Richardson. Il marocchino si aspettava ben altro rispetto ai circa mille minuti toccati sin qui in maglia viola, motivo per cui la Fiorentina potrebbe accontentare la sua richiesta di maggior minutaggio. Il prestito però non è contemplato: Amir se ne andrebbe soltanto a titolo definitivo.