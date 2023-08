Operazioni di mercato anche in ottica Primavera, con il nuovo gruppo di Daniele Galloppa in via di formazione: la Fiorentina ha annunciato il tesseramento dell'attaccante Filippo Guidobaldi, classe 2004, dalla Recanatese. L'anno scorso per lui 8 presenze e 1 gol in Serie C.

Percorso inverso invece per Destiny Egharevba che passa alla società marchigiana in prestito.