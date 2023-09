Italiano prova a far scricchiolare nuovamente Inzaghi: pochi mesi rischiò di mandarlo a casa poco prima della finale di Coppa Italia

La sfida tra Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi ha rischiato di non disputarsi e non solo quest'anno ma già nell'ultimo confronto della scorsa stagione: la finale di Coppa Italia. A inizio aprile infatti, ricorda La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina aveva vinto 1-0 a Milano, infliggendo il terzo k.o. di fila ai nerazzurri e la posizione di Inzaghi sembrava veramente in bilico. Poi l'Inter si riprese, arrivando fino alle due finali, una delle quali appunto sanguinosa per la squadra viola.