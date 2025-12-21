Fiorentina-Udinese 5-1, tocca a Piccoli e Kouame. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Udinese 5-1 (20' Mandragora, 42' Gudmundsson, 49' Ndour, 55', 68 Kean, 66' Solet)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Mandragora (52' Fortini), Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
75'
Che occasione per Gudmundsson
Ancora Dodô a servire nel mezzo il pallone, arriva Gudmundsson al tiro in porta deviato in modo decisivo da Bertola!
73'
Fiorentina che costruisce ancora in attacco, l'Udinese ora è schiacciata tutta nella sua metà campo.
70'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Kean, vanno in campo Kouame e Piccoli.
68'
Ancora Kean!
GOOOOOL! KEAN!!! Lancio di Dodô, va a vuoto Solet e il centravanti viola di potenza spedisce il pallone in porta per il 5-1!
66'
Gol dell'Udinese
Segna l'Udinese con Solet: gran tiro del difensore dell'Udinese diretto sul secondo palo.
65'
Doppio cambio per l'Udinese: escono Davis e Ekkelenkamp, vanno in campo Guye e Buksa!
64'
Si fa ammonire Ranieri per un'entrata in scivolata su Lovric: era diffidato e quindi salterà la prossima partita a Parma.
62'
Occasione per Kean
Fagioli pesca Kean che si lancia verso la porta, la sua conclusione però è totalmente sbagliata e finisce alta!
60'
Ranieri serve il pallone sul secondo palo, non ci arriva per pochissimo Dodô.
58'
Buon pallone messo in mezzo all'area da Dodô, interviene Kamara ad allontanare il pallone.
55'
Quarto gol della Fiorentina
GOOOL! Kean! Grande azione di Parisi che recupera il pallone su Lovric, va in area e calcia centrando il secondo palo, poi l'attaccante viola in tap-in sigla il 4-0!
52'
Mandragora è costretto ad uscire per una problematica di tipo muscolare, va in campo Fortini.
50'
Ancora Solet che ci prova di testa su calcio d'angolo non inquadrando la porta; deve stare attenta sui calci da fermo la difesa viola.
49'
Interviene De Gea!
Sfrecciata di Kamara sulla sinistra che va alla conclusione, para De Gea deviando il pallone fuori.
47'
Calcio d'angolo dell'Udinese con Solete che va di testa in area spedendo però il pallone fuori.
46'
Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per l'Udinese: escono Zaniolo e Zanoli, vanno in campo Lovric e Kamara.
50'
All'intervallo la Fiorentina sta vincendo per 3-0 contro l'Udinese con i gol di Mandragora, Gudmundsson e Ndour.
49'
Terzo gol della Fiorentina!
GOOOOL! NDOUR!!!! Cross di Fagioli in area e Ndour tutto solo indisturbato in area può spedire il pallone in porta per il 2-0 dei viola!
46'
Tacco in area di Gudmundsson per Fagioli, la conclusione del centrocampista viola va leggermente oltre la traversa.
45'
Ci saranno cinque minuti di recupero.
45'
Conclusione di Kean in area, c'è la chiusura di Kristensen.
42'
Raddoppio di Gudmundsson!
GOOOOOOL! GUDMUNDSSON!!! Parisi serve in area il fantasista viola, che con una finta evita la marcatura di Karlstrom e poi calcia con il mancino realizzando un grande gol per il 2-0 viola!
39'
Commette fallo Parisi su Piotrowski, ammonito il terzino viola.
38'
Ammonito Zanoli per fallo commesso su Zaniolo.
37'
Ancora Zaniolo che si beve la difesa viola e cerca il tiro sul secondo palo che scorre sul fondo.
36'
Udinese che adesso si fa vedere più spesso in attacco con le azioni personali di Zaniolo, resta concentrata la difesa viola.
33'
Scontro di gioco tra Davis e Comuzzo, con l'attaccante dell'Udinese che nel tentativo di andare di testa su un cross in area di Karlstrom colpisce Comuzzo. I sanitari in campo fasciano il capo al difensore viola.
31'
Si fa vedere l'Udinese con Davis che va al tiro in area, chiude su di lui Comuzzo.
30'
Ranieri serve Kean che lanciato in area va al tiro, pallone alto.
27'
Ndour serve Mandragora che stavolta prova a concludere da fuori, pallone che esce sul fondo.
24'
Gioco fermo per riparare un buco nella rete della porta difesa da Sava.
22'
Prova a reagire l'Udinese con l'ex di turno Zaniolo, la sua conclusione viene deviata sul fondo.
20'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! MANDRAGORA! Calcio di punizione con Fagioli che do tacco serve il pallone al mancino del centrocampista viola, pallone deviato in porta dalla barriere dell'Udinese per l'1-0 viola!
19'
Traversa di Gudmundsson!
Gudmundsson prova la conclusione dal limite dell'area, pallone che si stampa sul palo!
18'
La Fiorentina prosegue ad attaccare con Dodô che crossa in area e mette nel mezzo un bel pallone allontanato da Solet
15'
Cross di Parisi sul secondo palo per Kean, che non va a colpire di testa e Kristensen allontana il pallone.
12'
Attacca la Fiorentina ora, con Mandragora che prova nuovamente il tiro ma il pallone finisce fuori.
10'
Calcio di punizione affidato a Madragora, con il centrocampista viola che per pochissimo non mette il pallone al sette!
9'
Cambio necessario nell'Udinese: esce Kabasele, va in campo il secondo portiere Sava.
7'
Udinese in dieci!
Espulso Okoye! Kean lanciato verso l'area di rigore avversaria, Okoye esce stendendo l'attaccante viola, prendendosi il cartellino rosso e lasciando i suoi in dieci
5'
Azione dell'Udinese con Kabasele che va al tiro in porta, para De Gea.
3'
La Fiorentina ha iniziato con la difesa a quattro stavolta, ma è l'Udinese ad essere partita forte in campo.
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!