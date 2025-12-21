​​

Scorpacciata natalizia di gol per la Fiorentina contro l'Udinese e arriva così la prima vittoria in campionato

David Fabbri /

Fiorentina-Udinese 5-1 (20' Mandragora, 42' Gudmundsson, 49' Ndour, 55', 68 Kean, 66' Solet)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (81'  Viti), Ranieri; Dodô, Mandragora (52' Fortini), Fagioli (81' Nicolussi Caviglia), Ndour, Parisi (70' Kouame); Gudmundsson, Kean (70' Piccoli).

  • 93'
    Finisce la gara: la Fiorentina vince 5-1 contro l'Udinese rimasta in dieci ad inizio primo tempo e ottiene la prima vittoria in campionato!

  • 90'
    Assegnati tre minuti di recupero.

  • 89'
    Cross in area per Viti, interviene Bertola su di lui.

  • 86'
    Fiorentina  che ora sta facendo scorrere il pallone a centrocampo, con l'Udinese che prova a fermare i viola come possono.

  • 83'
    yellow_card
    Ammonito Nicolussi Caviglia per un'entrataccia su Buksa.

  • 82'
    Nicolussi Caviglia serve Piccoli, ma su di lui chiude benissimo Kristensen.

  • 81'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Comuzzo e Fagioli, vanno in campo Viti e Nicolussi Caviglia.

  • 78'
    Guye cerca Buksa con un travesone nel mezzo, pallone che attraversa tutta l'area viola.

  • 75'
    Che occasione per Gudmundsson

    Ancora Dodô a servire nel mezzo il pallone, arriva Gudmundsson al tiro in porta deviato in modo decisivo da Bertola!

  • 73'
    Fiorentina che costruisce ancora in attacco, l'Udinese ora è schiacciata tutta nella sua metà campo.

  • 70'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Kean, vanno in campo Kouame e Piccoli.

  • 68'
    goal
    Ancora Kean!

    GOOOOOL! KEAN!!! Lancio di Dodô, va a vuoto Solet e il centravanti viola di potenza spedisce il pallone in porta per il 5-1!

  • 66'
    goal
    Gol dell'Udinese

    Segna l'Udinese con Solet: gran tiro del difensore dell'Udinese diretto sul secondo palo.

  • 65'
    substitution
    Doppio cambio per l'Udinese: escono Davis e Ekkelenkamp, vanno in campo Guye e Buksa!

  • 64'
    yellow_card
    Si fa ammonire Ranieri per un'entrata in scivolata su Lovric: era diffidato e quindi salterà la prossima partita a Parma.

  • 62'
    Occasione per Kean

    Fagioli pesca Kean che si lancia verso la porta, la sua conclusione però è totalmente sbagliata e  finisce alta!

  • 60'
    Ranieri serve il pallone sul secondo palo, non ci arriva per pochissimo Dodô.

  • 58'
    Buon pallone messo in mezzo all'area da Dodô, interviene Kamara ad allontanare il pallone.

  • 55'
    goal
    Quarto gol della Fiorentina

    GOOOL! Kean! Grande azione di Parisi che recupera il pallone su Lovric, va in area e calcia centrando il secondo palo, poi l'attaccante viola in tap-in sigla il 4-0!

  • 52'
    substitution
    Mandragora è costretto ad uscire per una problematica di tipo muscolare, va in campo Fortini.

  • 50'
    Ancora Solet che ci prova di testa su calcio d'angolo non inquadrando la porta; deve stare attenta sui calci da fermo la difesa viola.

  • 49'
    Interviene De Gea!

    Sfrecciata di Kamara sulla sinistra che va alla conclusione, para De Gea deviando il pallone fuori.

  • 47'
    Calcio d'angolo dell'Udinese con Solete che va di testa in area spedendo però il pallone fuori.

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per l'Udinese: escono Zaniolo e Zanoli, vanno in campo Lovric e Kamara.

  • 50'
    All'intervallo la Fiorentina sta vincendo per 3-0 contro l'Udinese con i gol di Mandragora, Gudmundsson e Ndour.

  • 49'
    goal
    Terzo gol della Fiorentina!

    GOOOOL! NDOUR!!!! Cross di Fagioli in area e Ndour tutto solo indisturbato in area può spedire il pallone in porta per il 2-0 dei viola!

  • 46'
    Tacco in area di Gudmundsson per Fagioli, la conclusione del centrocampista viola va leggermente oltre la traversa.

  • 45'
    Ci saranno cinque minuti di recupero.

  • 45'
    Conclusione di Kean in area, c'è la chiusura di Kristensen.

  • 42'
    goal
    Raddoppio di Gudmundsson!

    GOOOOOOL! GUDMUNDSSON!!! Parisi serve in area il fantasista viola, che con una finta evita la marcatura di Karlstrom e poi calcia con il mancino realizzando un grande gol per il 2-0 viola!

  • 39'
    yellow_card
    Commette fallo Parisi su Piotrowski, ammonito il terzino viola.

  • 38'
    yellow_card
    Ammonito Zanoli per fallo commesso su Zaniolo.

  • 37'
    Ancora Zaniolo che si beve la difesa viola e cerca il tiro sul secondo palo che scorre sul fondo.

  • 36'
    Udinese che adesso si fa vedere più spesso in attacco con le azioni personali di Zaniolo, resta concentrata la difesa viola.

  • 33'
    Scontro di gioco tra Davis e Comuzzo, con l'attaccante dell'Udinese che nel tentativo di andare di testa su un cross in area di Karlstrom colpisce Comuzzo. I sanitari in campo fasciano il capo al difensore viola.

  • 31'
    Si fa vedere l'Udinese con Davis che va al tiro in area, chiude su di lui Comuzzo.

  • 30'
    Ranieri serve Kean che lanciato in area va al tiro, pallone alto.

  • 27'
    Ndour serve Mandragora che stavolta prova a concludere da fuori, pallone che esce sul fondo.

  • 24'
    Gioco fermo per riparare un buco nella rete della porta difesa da Sava.

  • 22'
    Prova a reagire l'Udinese con l'ex di turno Zaniolo, la sua conclusione viene deviata sul fondo.

  • 20'
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! MANDRAGORA! Calcio di punizione con Fagioli che do tacco serve il pallone al mancino del centrocampista viola, pallone deviato in porta dalla barriere dell'Udinese per l'1-0 viola!

  • 19'
    Traversa di Gudmundsson!

    Gudmundsson prova la conclusione dal limite dell'area, pallone che si stampa sul palo!

  • 18'
    La Fiorentina prosegue ad attaccare con Dodô che crossa in area e mette nel mezzo un bel pallone allontanato da Solet

  • 15'
    Cross di Parisi sul secondo palo per Kean, che non va a colpire di testa e Kristensen allontana il pallone.

  • 12'
    Share Link

  • 10'
    Share Link

  • 9'
    substitution
    Cambio necessario nell'Udinese: esce Kabasele, va in campo il secondo portiere Sava.

  • 7'
    red_card
    Udinese in dieci!

    Espulso Okoye! Kean lanciato verso l'area di rigore avversaria, Okoye esce stendendo l'attaccante viola, prendendosi il cartellino rosso e lasciando i suoi in dieci

  • 5'
    Azione dell'Udinese con Kabasele che va al tiro in porta, para De Gea.

  • 3'
    La Fiorentina ha iniziato con la difesa a quattro stavolta, ma è l'Udinese ad essere partita forte in campo.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

