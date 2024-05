Primavera, Fiorentina-Cagliari: segui la diretta testuale su FiorentinaNews.com

Niente più da chiedere per la Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa che oggi sfida il Cagliari al Viola Park, nella terzultima gara del campionato 2023-2034. I viola sono matematicamente salvi ed occupano il 14esimo posto in classifica, mentre sono fuori dalla corsa ai playoff. Il Cagliari avrebbe matematicamente ancora la possibilità di centrare l'ultimo vagone utile per la fase Scudetto, ma si tratta quasi di una missione impossibile per i sardi.

Fischio d'inizio alle ore 11.00, con la Fiorentina che proverà a risollevarsi tra le mura amiche dopo due sconfitte di fila, anche gli ospiti non vincono da due gare e certamente avranno poco, pochissimo da perdere. FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle voci dei protagonisti.