Fabregas: "Occasioni Fiorentina tutte su palle inattive, ma non dimenticate che i viola sono fortissimi"

A Dazn le parole del tecnico del Como, Cesc Fabregas dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Una partita molto completa, penso che oggi ci siano tante cose positive. La più negativa è l'attenzione sulle palle inattive, dove sono nate quasi tutte le loro occasioni. Non le abbiamo gestite al top nel primo tempo, in questi momenti sono vitali le ambizioni di non voler subire gol. A livello di aggressione e ri-aggressione siamo stati a livello molto alto oggi.

Non eravamo stati fortunati ultimamente perché avevamo creato tanto. Oggi è andata bene, da allenatori dobbiamo aiutare la squadra a fare meglio, poi ci sono i giocatori che devono sfruttare le occasioni. E' il bello del calcio: ieri ho visto il Napoli, non so come abbia fatto a non segnare, come noi a Frosinone. A volte va bene, altre no e poi non dobbiamo dimenticare che la Fiorentina è una squadra fortissima".