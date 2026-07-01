Barak saluta i tifosi della Sampdoria: "Stagione difficile ma indimenticabile. Farò sempre il tifo per questi gloriosi colori"

Tra i calciatori che torneranno alla Fiorentina dai rispettivi prestiti c'è anche Antonin Barak. Il contratto del centrocampista fu rinnovato per unno la scorsa estata e, salvo clamorosi contrordini, Fabio Grosso non avrà intenzione di includerlo nel suo progetto tecnico.

Il saluto di Barak

Intanto, Barak ha salutato così i tifosi della Sampdoria, club dove ha militato nell'ultima stagione collezionando 28 presenze e un gol: “Doria e Doriani, vi vorrei ringraziare per l'opportunità di indossare la vostra bellissima maglia anche in un momento difficile per il club e per la sua storia gloriosa. Non è stata una stagione semplice a livello di squadra e personale, ma nonostante questo porterò con me tanti bellissimi ricordi. Non vi dimenticherò e con orgoglio vi auguro solo il meglio: farò sempre il tifo per i vostri colori. In bocca al lupo blucerchiati!”.