Un compleanno da non protagonista: Mina oggi ne spenge 29, ma quando inizierà anche per la Fiorentina?

Un compleanno da non protagonista, almeno non sul campo. Potrebbe essere questo il titolo per i 29 anni compiuti quest'oggi dal difensore colombiano Yerry Mina, neo acquisto (si fa per dire) della Fiorentina.

Il centrale ex Barcellona è ancora alle prese con il solito infortunio rimediato durante la pausa Nazionali, quando fu costretto a chiedere il cambio al ct Lorenzo dopo aver avvertito una fitta alla gamba. Lesionato, il centrale viola resta ancora oggi un mistero per tutti i tifosi, dalla bellezza dei suoi 0 minuti giocati fin qui.

E il recupero non sembra nemmeno a breve termine. Vista l'entità dello strappo muscolare e la precarietà fisica generale dell'ex difensore dell'Everton, Vincenzo Italiano dovrà pazientare ancora per un po'. E sperare che l'autunno non porti alcun raffreddore a Milenkovic e Ranieri…