Prima sconfitta stagionale per la Fiorentina Primavera: la Roma si impone con merito sulla squadra di Galloppa. Debutto e gol per Jallow, ma non basta
Roma-Fiorentina 3-1 (30' Arena, 47' Jallow, 65' Della Rocca, 85' Romano)
FIORENTINA 3-5-2: Fei; Turnone (46' Jallow), Kospo, Sadotti (70' Batignani); Trapani, Deli, Conti (46' Mazzeo), Montenegro (58' Bonanno), Balbo; Angiolini (84' Maiorana), Braschi
A disp.: Leonardelli, Bilobrk, Sturli, Masoni, Atzeni, Evangelista
Allenatore: Daniele Galloppa
Con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato e 7 punti in classifica, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio è attesa dalla sempre complicata trasferta allo Stadio Tre Fontane contro la Roma. I ragazzi di Daniele Galloppa vogliono confermarsi e continuare a stupire dopo la vittoria della scorsa settimana contro i campiona d’Italia dell’Inter. I giallorossi dell’ex viola Federico stazionano a metà classifica a quota 4 punti e vorranno altrettanto dimostrare quale sia il loro valore contro una squadra forte come i viola. Fischio d’inizio alle ore 15.
97'
Finisce qui! La Fiorentina cade al Tre Fontane contro la Roma, i giallorossi si impongono per 3-1. In mezzo il momentaneo pari viola col debuttante Jallow
95'
Crampi per Trapani, gioco che si ferma momentaneamente
94'
Jallow prova a servire un compagno e guadagna un corner, la Fiorentina gioca corto e libera Mazzeo al tiro ma la conclusione dell'ala viola è respinta
91'
Di Nunzio trattiene Balbo e viene ammonito
90'
6 minuti di recupero
87'
Cambio Roma, fuori Bah dentro Paratici
86'
Tris giallorosso
GOL DELLA ROMA. Conclusione sul palo di Morucci, sfera che torna esattamente tra i piedi di Romano che controlla e mette in rete a porta vuota. 3-1
84'
Jallow ottiene un corner con caparbietà. Fiorentina che prova a cercare il pareggio
-
Esce Angiolini, entra Maiorana. Cambio in avanti per la Fiorentina
-
Corner calciato da Romano, colpisce di testa il gambiano Bah e spedisce fuori
-
Ottiene un altro calcio d'angolo la Roma, grazie a Romano, uno dei migliori in campo senza dubbio
-
Battuta pessima di Angiolini, che calcia male e alto sopra la traversa. Nessun pericolo per la porta della Roma
-
Mirra saltato secco da Mazzeo lo trattiene, ammonito il capitano della Roma
-
Si apre uno spazio interessantissimo per Jallow in ripartenza sul pallone di Deli, l'attaccante viola però crossa malissimo sparando sul fondo. Bruttissima gestione della palla dell'ex Rimini, sfuma una potenziale occasione per la Fiorentina
-
Uscita dal basso rischiosa della Fiorentina, Roma che recupera e va al tiro con Romano sull'assist di Bah, tiro deviato in calcio d'angolo
-
Fuori Arena, autore del primo gol della Roma, dentro Di Nunzio
-
Sadotti accusa crampi e rimane a terra, arriva il cambio per il difensore viola: entra Batignani, che debutta in Primavera
-
Gara ripresa dopo che si è svolto anche il cooling break, tiro di Deli dai 20 metri che viene parato da De Marzi
-
Giallorossi di nuovo avanti
GOL DELLA ROMA. Tornano avanti i padroni di casa, con Della Rocca che si gira ai 20 metri, e, lasciato troppo solo, spara un gran tiro da fuori col destro e fa secco Fei in diagonale. 2-1
-
Pericoloso mancino dal limite dell'area di Romano, che punta Kospo e calcia sul primo palo, sfera che esce davvero di pochissimo
-
Stavolta Mazzeo viene murato al momento del tiro, dopo una bella verticalizzazione dalle retrovie. Roma che riparte e Bah subisce fallo da Braschi, azione che si interrompe
-
Angolo viola, sfera messa fuori malamente dalla Roma e Bonanno va al tiro di prima, pallone respinto dal muro giallorosso
-
Mazzeo sgasa a sinistra, mette basso al centro e guadagna un calcio d'angolo. L'ala scuola Sestese ha decisamente cambiato la partita
-
Botta per Arena, che subisce fallo e ora viene preso in cura dallo staff sanitario della Roma. L'attaccante della Roma dovrebbe però riuscire a proseguire la partita
-
Fuori Montenegro e dentro Bonanno per la Fiorentina, nella Roma out Scacchi e Cama, dentro Morucci e Marchetti
-
Che occasione per la Fiorentina!
Deli semina il panico in area capitolina e smarca Braschi, la punta viola non riesce a calciare, sfera che rimane lì e Angiolini spara altissimo da pochi passi! Che occasione fallita dalla punta viola!
-
Ci prova Angiolini da buona posizione, tiro troppo molle: para De Marzi
-
Entrato benissimo in partita Mazzeo che si accentra e prova a calciare, conclusione murata
-
Ammonito Guidi che protesta dopo un fallo di Arena, contatto Seck-Sadotti e ammonizione per il calciatore della Roma. Si accende una mini rissa che però viene rapidamente sedata dall'arbitro Leorsini
-
Jallow riceve da Deli sullo sviluppo basso della Fiorentina, si gira e calcia a rete, tiro troppo centrale, para De Marzi
-
Angiolini va diretto in porta, Romano respinge di testa: pallone in corner
-
Mazzeo è bravissimo a rubare palla e superare Arena, che lo trattiene: ammonito l'attaccante della Roma e punizione ghiotta per la Fiorentina
-
Fiorentina che ora è ficcante in ripartenza, con la velocità di Mazzeo e Jallow, ottiene un corner la squadra viola
-
Arena ci prova dal limite, Fei alza sopra la traversa il destro potente ma centrale della punta di casa
-
PARI VIOLA!
GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Angioli imbuca per Jallow, sbaglia Nardin e Jallow con l'esterno fulmina De Marzi in uscita! 1-1
-
Roma che palleggia bene e si avventura nella metà campo viola, spazio enorme per Arena che però calcia malissimo da ottima posizione, para facile
-
Galloppa opera due sostituzioni all'intervallo: fuori Turnone e Conti, dentro Mazzeo e Jallow, che debutta con la Fiorentina
-
Inizia il secondo tempo
Via alla ripresa, FORZA VIOLA!
-
Fine primo tempo
Finisce la prima frazione di gara, Fiorentina in difficoltà oggi. Roma avanti 1-0 grazie alla rete di Arena
-
2 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara
-
Prova timidamente ad affacciarsi in avanti la Fiorentina, che prima va al cross basso con Balbo, poi è pericolosa con un tirocross di Angiolini sul quale però è attento
-
Fallaccio di Montenegro su Bah, ammonito il centrocampista viola
-
Romano scambia con un compagno e va al tiro, conclusione molto insidiosa sulla quale è bravo Fei a respingere
-
Torna in difesa e lo fa in maniera troppo
34'
Va in porta col sinistro Romano, che prova a sorprendere Fei facendogli rimbalzare il pallone vicino, il portiere della Fiorentina però blocca senza patemi e fa ripartire la squadra
-
Roma sul velluto, Arena supera Angiolini che lo mette giù, punizione interessante per i padroni di casa, ai 30 metri dalla porta viola
-
Fiorentina in sofferenza, Fei stavolta esce bene e mura in uscita bassa Scacchi, compiendo un ottimo intervento. Rischia di affondare la squadra di Galloppa ora, i viola devono scuotersi
-
Vantaggio capitolino
GOL DELLA ROMA. Segna Arena, classe 2009, che a tu per tu con Fei lo supera con un tiro centrale e debole, che passa sotto il corpo del portiere viola, tutt'altro che brillante nell'occasione. In precedenza fantastica azione di Lulli che salta come birilli almeno 3 giocatori viola e imbuca alla perfezione per il compagno. 1-0
-
Lulli punta e ripunta Balbo, che per due volte riesce a chiuderlo senza nemmeno concedere l'angolo. Molto bravo il terzino venezuelano della Fiorentina nell'occasione
-
Riesce per fortuna a tornare in campo e a riprendere la gara Angiolini, che sembra aver smaltito il doloroso pestone subito
-
Angiolini rimane a terra dopo un colpo subito da Seck che lo pesta nettamente ad una mano. Gioco che si ferma per permettere le cure mediche al calciatore gigliato
-
Proteste continue ed un po' troppo veemente della panchina della Roma, con l'arbitro che ferma il gioco per andare a redarguire l'allenatore giallorosso Guidi invitandolo alla calma
-
Rischia tantissimo la Fiorentina, Fei traccheggia troppo col pallone tra i piedi e poi trattiene un po' Arena che gli aveva quasi soffiato il pallone, l'arbitro però non concede il rigore alla Roma
-
Attacca la Fiorentina: Angiolini allarga per Braschi a sinistra, la punta viola entra in area e mette basso al centro a cercare Montenegro
-
Deli va col sinistro ma da ottima posizione centra la barriera sul piazzato, difesa giallorossa che poi spara via il pallone
-
Fantastico filtrante di Conti per il taglio di Trapani, Cama deve trattenere l'esterno destro viola e viene ammonito. Primo giallo della sfida
-
Scontro ruvido tra Conti ed un difensore romano, il senegalese Seck protesta all'indirizzo dell'arbitro chiedendo l'ammonizione per il centrocampista viola, ma il direttore di gara si limita (giustamente) solo a richiamare il calciatore gigliato
-
La Roma va in verticale a cercare Arena e costringe all'uscita con i piedi Fei al limite dell'area viola, il portiere gigliato rinvia lontanissimo allontanando la minaccia
-
Avvio intraprendente della Fiorentina, scambiano Angiolini e Braschi, la punta viola cerca una bella apertura d'esterno per Trapani, che viene intercettata però dai difensori capitolini
-
Si parte!
Via alla sfida! FORZA VIOLA!