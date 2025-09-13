Prima sconfitta stagionale per la Fiorentina Primavera: la Roma si impone con merito sulla squadra di Galloppa. Debutto e gol per Jallow, ma non basta

Roma-Fiorentina 3-1 (30' Arena, 47' Jallow, 65' Della Rocca, 85' Romano)

FIORENTINA 3-5-2: Fei; Turnone (46' Jallow), Kospo, Sadotti (70' Batignani); Trapani, Deli, Conti (46' Mazzeo), Montenegro (58' Bonanno), Balbo; Angiolini (84' Maiorana), Braschi

A disp.: Leonardelli, Bilobrk, Sturli, Masoni, Atzeni, Evangelista

Allenatore: Daniele Galloppa

Con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato e 7 punti in classifica, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio è attesa dalla sempre complicata trasferta allo Stadio Tre Fontane contro la Roma. I ragazzi di Daniele Galloppa vogliono confermarsi e continuare a stupire dopo la vittoria della scorsa settimana contro i campiona d’Italia dell’Inter. I giallorossi dell’ex viola Federico stazionano a metà classifica a quota 4 punti e vorranno altrettanto dimostrare quale sia il loro valore contro una squadra forte come i viola. Fischio d’inizio alle ore 15.

