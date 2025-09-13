Primavera, Roma-Fiorentina 0-0: Via alla sfida! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Roma-Fiorentina 0-0

FIORENTINA 3-5-2: Fei; Turnone, Kospo, Sadotti; Trapani, Deli, Conti, Montenegro, Balbo; Angiolini, Braschi

A disp.: Leonardelli, Batignani, Bilobrk, Sturli, Masoni, Atzeni, Bonanno, Evangelista, Maiorana, Jallow, Mazzeo

Allenatore: Daniele Galloppa

Con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato e 7 punti in classifica, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio è attesa dalla sempre complicata trasferta allo Stadio Tre Fontane contro la Roma. I ragazzi di Daniele Galloppa vogliono confermarsi e continuare a stupire dopo la vittoria della scorsa settimana contro i campiona d’Italia dell’Inter. I giallorossi dell’ex viola Federico stazionano a metà classifica a quota 4 punti e vorranno altrettanto dimostrare quale sia il loro valore contro una squadra forte come i viola. La Fiorentina punterà tutto sulla nuova coppia Puzzoli-Braschi. Fischio d’inizio alle ore 15.

