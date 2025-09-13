​​
header logo

LIVE

Primavera, Roma-Fiorentina 0-0: Via alla sfida! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Roma-Fiorentina 0-0

FIORENTINA 3-5-2: Fei; Turnone, Kospo, Sadotti; Trapani, Deli, Conti, Montenegro, Balbo; Angiolini, Braschi
A disp.: Leonardelli, Batignani, Bilobrk, Sturli, Masoni, Atzeni, Bonanno, Evangelista, Maiorana, Jallow, Mazzeo
Allenatore: Daniele Galloppa

Con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato e 7 punti in classifica, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio è attesa dalla sempre complicata trasferta allo Stadio Tre Fontane contro la Roma. I ragazzi di Daniele Galloppa vogliono confermarsi e continuare a stupire dopo la vittoria della scorsa settimana contro i campiona d’Italia dell’Inter. I giallorossi dell’ex viola Federico stazionano a metà classifica a quota 4 punti e vorranno altrettanto dimostrare quale sia il loro valore contro una squadra forte come i viola. La Fiorentina punterà tutto sulla nuova coppia Puzzoli-Braschi. Fischio d’inizio alle ore 15.

Segui la diretta testuale di Fiorentinews.com

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.  Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

  • 20'
    injury
    Share Link

    Angiolini rimane a terra dopo un colpo subito da Seck che lo pesta nettamente

  • 17'
    Share Link

    Proteste continue ed un po' troppo veemente della panchina della Roma, con l'arbitro che ferma il gioco per andare a redarguire l'allenatore giallorosso Guidi invitandolo alla calma 

  • 15'
    Share Link

    Rischia tantissimo la Fiorentina, Fei traccheggia troppo col pallone tra i piedi e poi trattiene un po' Arena che gli aveva quasi soffiato il pallone, l'arbitro però non concede il rigore alla Roma 

  • 14'
    Share Link

    Attacca la Fiorentina: Angiolini allarga per Braschi a sinistra, la punta viola entra in area e mette basso al centro a cercare Montenegro 

  • 13'
    free_kick
    Share Link

    Deli va col sinistro ma da ottima posizione centra la barriera sul piazzato, difesa giallorossa che poi spara via il pallone

  • 12'
    yellow_card
    Share Link

    Fantastico filtrante di Conti per il taglio di Trapani, Cama deve trattenere l'esterno destro viola e viene ammonito. Primo giallo della sfida 

  • 9'
    Share Link

    Scontro ruvido tra Conti ed un difensore romano, il senegalese Seck protesta all'indirizzo dell'arbitro chiedendo l'ammonizione per il centrocampista viola, ma il direttore di gara si limita (giustamente) solo a richiamare il calciatore gigliato 

  • 5'
    Share Link

    La Roma va in verticale a cercare Arena e costringe all'uscita con i piedi Fei al limite dell'area viola, il portiere gigliato rinvia lontanissimo allontanando la minaccia 

  • 3'
    Share Link

    Avvio intraprendente della Fiorentina, scambiano Angiolini e Braschi, la punta viola cerca una bella apertura d'esterno per Trapani, che viene intercettata però dai difensori capitolini 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Si parte!

    Via alla sfida! FORZA VIOLA! 

Notizie correlate
💬 Commenti