Primavera, Roma-Fiorentina 0-0: Via alla sfida! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Roma-Fiorentina 0-0
FIORENTINA 3-5-2: Fei; Turnone, Kospo, Sadotti; Trapani, Deli, Conti, Montenegro, Balbo; Angiolini, Braschi
A disp.: Leonardelli, Batignani, Bilobrk, Sturli, Masoni, Atzeni, Bonanno, Evangelista, Maiorana, Jallow, Mazzeo
Allenatore: Daniele Galloppa
Con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato e 7 punti in classifica, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio è attesa dalla sempre complicata trasferta allo Stadio Tre Fontane contro la Roma. I ragazzi di Daniele Galloppa vogliono confermarsi e continuare a stupire dopo la vittoria della scorsa settimana contro i campiona d’Italia dell’Inter. I giallorossi dell’ex viola Federico stazionano a metà classifica a quota 4 punti e vorranno altrettanto dimostrare quale sia il loro valore contro una squadra forte come i viola. La Fiorentina punterà tutto sulla nuova coppia Puzzoli-Braschi. Fischio d’inizio alle ore 15.
20'
Angiolini rimane a terra dopo un colpo subito da Seck che lo pesta nettamente
17'
Proteste continue ed un po' troppo veemente della panchina della Roma, con l'arbitro che ferma il gioco per andare a redarguire l'allenatore giallorosso Guidi invitandolo alla calma
15'
Rischia tantissimo la Fiorentina, Fei traccheggia troppo col pallone tra i piedi e poi trattiene un po' Arena che gli aveva quasi soffiato il pallone, l'arbitro però non concede il rigore alla Roma
14'
Attacca la Fiorentina: Angiolini allarga per Braschi a sinistra, la punta viola entra in area e mette basso al centro a cercare Montenegro
13'
Deli va col sinistro ma da ottima posizione centra la barriera sul piazzato, difesa giallorossa che poi spara via il pallone
12'
Fantastico filtrante di Conti per il taglio di Trapani, Cama deve trattenere l'esterno destro viola e viene ammonito. Primo giallo della sfida
9'
Scontro ruvido tra Conti ed un difensore romano, il senegalese Seck protesta all'indirizzo dell'arbitro chiedendo l'ammonizione per il centrocampista viola, ma il direttore di gara si limita (giustamente) solo a richiamare il calciatore gigliato
5'
La Roma va in verticale a cercare Arena e costringe all'uscita con i piedi Fei al limite dell'area viola, il portiere gigliato rinvia lontanissimo allontanando la minaccia
3'
Avvio intraprendente della Fiorentina, scambiano Angiolini e Braschi, la punta viola cerca una bella apertura d'esterno per Trapani, che viene intercettata però dai difensori capitolini
1'
Si parte!
Via alla sfida! FORZA VIOLA!