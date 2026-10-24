Che Lazio! Gattuso vince ancora ed è primo in attesa di Inter-Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

A Roma si è chiuso questo sabato di Serie A con una nuova vittoria della Lazio di Gattuso, che battendo il Parma vola da sola in testa alla classifica.

La partita

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i biancocelesti che si vedono annullare un gol a Isaksen. Al 50' è Taylor a sbloccare la gara con un bel sinistro che batte Corvi. Dopo 8 minuti è Nuno Tavares a propiziatore l'autogol di Diego Carlos. Lontani segna il 2-1 al 95', ma è troppo tardi. La Lazio vince ancora ed è prima in Serie A in attesa di Inter-Fiorentina.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 22, Inter 19, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 13, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 11, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.