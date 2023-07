Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato all'incontro con i media presso il Viola Park: “Volevo parlare del nostro ritiro al Viola Park, perchè ho letto molte cose scritte sul fatto che non andassimo in montagna per il ritiro. Si tratta di una scelta che da parecchio tempo hanno fatto anche grandi società, vedi Milan, Inter, Juventus, Roma. È il cambiamento di un percorso in una squadra di calcio. Qui possiamo lavorare in maniera completa perchè abbiamo delle strutture fantastiche. Abbiamo avuto un riscontro di staff tecnico e calciatori altissimo”.

"C'è un clima di felicità ed è motivo di orgoglio. Ringrazio Catherine Commisso per l'olio e la stupenda cappella realizzata. È lei che ha seguito i lavori dall'inizio alla fine con Joe Barone".