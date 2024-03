Maccabi Haifa-Fiorentina 2-1, secondo tempo in corso. Segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Maccabi Haifa-Fiorentina 2-1 (2' Nzola, 12' Seck, 29' Kinda)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola.

52' Si mangia un gol clamoroso davanti alla porta Pierrot, ma c'era fuorigioco.

48' Pallone perso da Nzola e il Maccabi Haifa ritorna subito all'attacco, con Pierrot che sbaglia la conclusione in area mandando fuori il pallone.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per parte.

45'+3 Finisce il primo tempo. La Fiorentina sta perdendo 2-1 contro il Maccabi Haifa dopo che Nzola aveva segnato il primo gol per i viola.

45'+3 Stacca di testa Gonzalez, pallone che finisce alto.

45'+2 Ammonito Italiano per proteste: era diffidato, salterà il ritorno contro il Maccabi Haifa.

45'+1 Gonzalez pesca in area Ikone che si fa anticipare dall'uscita dalla porta di Kaiuf, ma c'era fuorigioco.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

44' Ci prova dal limite dell'area Duncan, pallone che finisce fuori.

43' Beltran serve Nzola in area, il quale controlla il pallone ma sbaglia passandolo poi ad un avversario.

40' Torba ad attaccare il Maccabi Haifa, cross da sinistra in area che diventa preda di Terracciano.

38' Pallone per Nzola in area, lo anticipa Simic in chiusura.

35' Ancora Maccabi Haifa pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il pallone che poi arriva tra i guantoni di Terracciano su un cross basso.

32' Maccabi Haifa in contropiede, ferma l'azione degli avversari Milenkovic anche se continuano a restare nei pressi dell'area viola.

29' Gol de Maccabi Haifa. Azione ben costruita con Mohamed che imbuca in area per Kinda che supera Kayode in marcatura e conclude in porta per il raddoppio. Fiorentina in bambola

26' Occasione per il Maccabi Haifa! Biraghi tiene in gioco Pierrot che va al tiro in porta, para Terracciano!

24' Partita ora spezzettata anche dalle continue interruzioni arbitrali.

21' Gioco prevedibile quello della Fiorentina, con gli esterni che stanno facendo poco movimento.

18' Ci prova ancora il Maccabi Haifa a tornare in fase offensiva sfruttando le distrazioni della squadra viola ma senza poi andare al tiro in porta.

15' Fiorentina che prova a costruire qualcosa in attacco ma il giro palla è parecchio lento, forse anche per il terreno di gioco inzuppato dalla scrosciante pioggia.

12' Gol del Maccabi Haifa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone finisce sui piedi di Seck che spedisce il pallone in porta per il pareggio. Dormita collettiva della difesa viola.

11' Ammonito Mohamed nel Maccabi Haifa per fallo commesso su Gonzalez.

8' Va al tiro da buona posizione Khalaili senza però trova la porta; c'era comunque fuorigioco.

5' Fiorentina che fa girare il pallone adesso, concedendo anche qualcosa agli avversari.

2' GOOOOL!!! NZOLA!!! Cross di Kayode sulla testa del centravanti viola, che indisturbato senza nemmeno dover saltare deposita il pallone in porta! 1-0 per la Fiorentina!

1' Inizia la gara! Forza viola!

Questa sera, alle ore 21:00, torna la Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Avversario il Maccabi Haifa, squadra israeliana che, per problemi di sicurezza, giocherà questa sera a Budapest. Imperativo categorico dei Viola vincere, magari mettendo già stasera un'ipoteca sul passaggio del turno. Italiano varerà un po' di turnover, con Nzola al posto di Belotti, Arthur a riposo a Firenze ma anche Beltran dal 1' vista la squalifica per la Roma.

