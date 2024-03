Maccabi Haifa-Fiorentina, segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Questa sera, alle ore 21:00, torna la Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Avversario il Maccabi Haifa, squadra israeliana che, per problemi di sicurezza, giocherà questa sera a Budapest. Imperativo categorico dei Viola vincere, magari mettendo già stasera un'ipoteca sul passaggio del turno. Italiano varerà un po' di turnover, con Nzola al posto di Belotti, Arthur a riposo a Firenze ma anche Beltran dal 1' vista la squalifica per la Roma.

Per non perdervi nessuna emozione della partita, aggiornate costantemente questa pagina, dove vi offriremo la DIRETTA TESTUALE della partita, come di consueto su FiorentinaNews.com. Seguite e commentate insieme a noi anche il pre e post partita, sempre sui nostri canali - anche social. Fooorza Vioooola!