Il Chelsea ne fa 8, ma in tante sono a punteggio pieno. La Fiorentina al confine della zona ottavi diretti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Conference League

Sono ben sei le squadre a punteggio pieno dopo tre giornate del maxi girone di Conference League, insieme al Chelsea che ha battuto per 8-0 il Noah ed è nettamente primo per differenza reti. Primi tre punti per il Betis che ha vinto per 2-1 contro il Celje grazie a un gol di Juanmi al 94'. La sconfitta contro l'Apoel Nicosia costa invece qualche posizione alla Fiorentina che ora è ottava, al confine della zona che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale.