La Fiorentina Primavera batte il Bologna al Viola Park e si mantiene al secondo posto. Doppietta per Tarantino, Braschi entra ed è decisivo

Fiorentina-Bologna 3-1 (40' Tarantino, 44' Tarantino, 54' Mazzetti, 75' Braschi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani (90+1' Puzzoli), Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder (83' Deli), Ievoli; Presta (71' Braschi), Rubino (83' Keita), Caprini; Tarantino (71' Kouadio).

A disp.: Dolfi, Sadotti, Romani, Lamouliatte, Gudelevicius, Angiolini.

All.: Daniele Galloppa

L'occasione ghiotta è quella di puntare nuovamente alla testa della classifica, un po' come per i grandi, ma la Fiorentina Primavera di Galloppa ha un impegno sulla carta un po' più semplice, in casa contro il Bologna.

Appuntamento alle 13 al Viola Park