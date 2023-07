Arthur, ma quanto costi... alla Juventus. Il 'peso' economico del nuovo acquisto della Fiorentina

Nelle prossime ore Arthur diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come spiega Calcio&Finanza però questa operazione avrà comunque un peso economico per la Juventus:

“Sul bilancio dei bianconeri peserà tuttavia la quota ammortamento. Arthur al 30 giugno aveva un valore netto pari a 32.666.400 euro, per cui la quota – considerando il contratto in scadenza nel 2025 – sarà pari a 16.333.200 euro. In caso di rinnovo (ad ora non ancora annunciato) e di spalmatura del valore residuo su più anni, la quota per la stagione 2023/24 sarà più bassa”.

E ancora: "Un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell’ingaggio, che secondo la stampa sportiva sarà interamente pagato dalla Juventus. Se così fosse, all’ammortamento si aggiungerebbero 6,55 milioni di stipendio lordo (Arthur gode degli sgravi fiscali del Decreto Crescita). Complessivamente, tra costi e ricavo da prestito, Arthur peserebbe per quasi 20,9 milioni di euro sui conti 2023/24".