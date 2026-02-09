Corriere Fiorentino: Salvezza e poi sarà rivoluzione societaria, la montagna di prestiti da tagliare

Sono tre le pagine che il Corriere Fiorentino ha deciso di dedicare quest'oggi alla Fiorentina.

Pagina 2

Apertura con: “Un altro allarme rosso”. Ovvero: “Le vittorie di Parma e Lecce fanno aumentare il rammarico per sabato I viola hanno perso 22 punti da situazioni di vantaggio: così salvarsi è dura”.

Pagina 3

Qui leggiamo: “Col fiato sospeso per Gud, la caviglia è ancora gonfia Solomon trasloca a sinistra”. Sottotitolo: “Oggi gli esami, rischia di saltare le prossime decisive partite”.

Pagina 4

Si cambia argomento: “La salvezza, poi la rivoluzione societaria: la full immersion di Paratici al Viola Park”. Sottotitolo: “Starà 7 giorni su 7 con la squadra, con uno sguardo al futuro. I 17 prestiti da tagliare, i rinnovi da firmare”.