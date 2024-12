Coppa Italia, Fiorentina-Empoli: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Per la Fiorentina è tempo di Coppa Italia. La squadra di Palladino torna in campo al ‘Franchi’ per la prima volta dopo il malore di Edoardo Bove, avvenuto domenica contro l'Inter: per la squadra viola si preannuncia decisamente una partita particolare. Sarà un derby contro l'Empoli diverso dal solito, anche senza tifosi azzurri in trasferta. La Curva Fiesole ha annunciato una coreografia per il centrocampista viola e lo stadio si prepara a dargli tutto il suo sostegno. Intanto, sul campo, oggi una vittoria vale i quarti di finale. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

