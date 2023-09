Frosinone-Fiorentina 0-1: Viola in vantaggio, la sblocca Gonzalez di testa! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi neanche un'emozione della diretta, cliccate F5 o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Frosinone-Fiorentina 0-1 (Gonzalez 19')

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi (C); Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

25' - Altro errore di Sottil dopo un ottimo recupero del possesso di Quarta. Duncan smista per il numero 7, che allarga troppo col passaggio rasoterra dentro l'area. A terra Brescianini del Frosinone dopo un colpo.

22' - Vantaggio ampiamente meritato per la Fiorentina, dopo dieci minuti di continue occasioni e di dominio territoriale nella metà campo del Frosinone. A sfatare il tabù del gol, come molto spesso accade, è il numero 10.

21' - Cartellino giallo per Milenkovic dopo un duro intervento su Mazzitelli.

19' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! NICO GONZALEZ, SEMPRE LUI! Finalmente il vantaggio viola, nel miglior momento della gara. Duncan serve un ottimo cross per la testa del numero 10, infallibile in questo fondamentale. Viola avanti, 0-1! E l'argentino festeggia il rinnovo nel miglior modo possibile!

18' - Che occasioni per la Fiorentina, che però non segna! Situazione estremamente confusionaria nell'area del Frosinone, ma troppi errori prima della conclusione. Nzola serve male Bonaventura, Parisi calcia a lato.

17' - Pazzesca occasione per Sottil!!! Il Frosinone sbaglia il corner, la Viola riparte dritto per dritto e il numero 7 si presenta libero davanti a Turati, ma scivola al momento della conclusione e serve tra le braccia dell'estremo difensore ciociaro.

15' - Bella azione del Frosinone, partito dal basso e arrivato dentro l'area viola. Terracciano toglie il pallone dai piedi di Soule e mette in calcio d'angolo, Fiorentina stavolta un po' morbida nella circostanza.

13' - Gran passaggio filtrante di Bonaventura per Nzola, Okoli riesce a chiuderlo prima del tiro. Terzo corner per la Viola.

11' - Pressione intensa da entrambe le parti. La Viola prova a ragionare in fase di possesso, rallentando gli altissimi ritmi di questo avvio.

8' - Sottil non chiude l'azione dopo essere sfuggito alla difesa ciociara: completamente sbagliato il passaggio verso Bonaventura. La Viola riconquista poi il possesso e Gonzalez tenta la botta dai 25 metri, non distante dalla porta gialloblù.

7' - Terracciano scalda i guantoni e interviene in uscita sul cross tagliato di Mazzitelli.

4' - Nzola! Prima grande occasione della partita sui piedi del numero 18, che è bravo a vincere il duello fisico con Okoli. Tiro ravvicinato, respinge un attento Turati. Calcio d'angolo.

3' - Errore di Quarta in impostazione, potenziale chance per il Frosinone prontamente spenta dalla buona chiusura di Parisi, che gioca sulla fascia destra.

2' - Primo corner del match per la Fiorentina. Prima sgasata di Sottil, conclusione deviata.

1' - A Frosinone la prima volta della nuova terza divisa viola.

1' - Comincia la partita! Forza Viola!

La Fiorentina è di scena stasera allo Stirpe per proseguire la scia positiva dopo le vittorie con Atalanta e Udinese. Non un impegno da sottovalutare quello che vedrà i ragazzi di Italiano opposti al Frosinone di mister Di Francesco: fischio d'inizio previsto per le 18.30, arbitro della sfida Fourneau.

