Nzola ritrova Italiano e che conta su di lui in attesa del miglior Beltran. Ma l’angolano può essere più di un semplice usato sicuro

Tra i rinforzi acquistati dalla Fiorentina negli ultimi giorni, figura anche M'Bala Nzola, primo attaccante arrivato in questo mercato (seguito poi da Beltran). L'angolano ex Spezia ritrova Vincenzo Italiano, colui che è a tutti gli effetti il suo allenatore per eccellenza, viste le esperienze passate in Liguria e a Trapani. La volontà del centravanti ha giocato un ruolo più che mai decisivo, come confermato dal ds bianconero ed ex viola Eduardo Macia: "Nzola ha sempre voluto Firenze, così è stato e siamo tutti contenti così".

Come già ribadito, i circa 25 milioni di euro complessivi spesi per l'argentino non possono che decretare il suo acquisto come il più bollente dell'estate viola. Altrettanto da calcolare, tuttavia, è il tempo che servirà a Beltran per conoscere il calcio italiano e per esprimersi al meglio in un nuovo contesto. Quale migliore occasione per Nzola, che gode di enorme fiducia da parte di Italiano e che parte 'con un gol di vantaggio' nella comprensione dei suoi meccanismi.

Che l'angolano abbia ottime caratteristiche (forza fisica, presenza in area di rigore, colpo di testa) per il gioco della Fiorentina è tutt'altro che un mistero. Inoltre le tre stagioni in Serie A con lo Spezia, specialmente quella con Italiano alla guida, sono la precisa descrizione di un attaccante che si esalta soprattutto nei primi frangenti della stagione. Ragion per cui, nella fase iniziale dell'annata, Nzola può rivelarsi ben più di un usato sicuro o di una semplice toppa in attesa del pezzo grosso; lo spiegano anche le cifre da lui raggiunte, in un campionato che conosce ormai a memoria.