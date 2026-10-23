Altro infortunio in casa Inter, Chivu costretto a fare a meno di un esterno

Brutte notizie per l'Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. Un esterno di Chivu non sarà a disposizione a causa di un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia sinistra.
Altro forfait
Si tratta del brasiliano Luis Henrique, che non potrà essere del match domenica a San Siro. La sua assenza si aggiunge a quelle di Lautaro Martinez, John Stones, Curtis Jones e Benjamin Pavard, aumentando le difficoltà per Cristian Chivu nella preparazione della gara.
Scelte di Chivu
L'allenatore nerazzurro dovrà quindi fare i conti con diverse indisponibilità e individuare le alternative migliori per affrontare la squadra viola. Con più giocatori ai box, le scelte di formazione diventano sempre più forzate.
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