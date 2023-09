D'Amico a FN: "Gonzalez? Bene averlo trattenuto, ma era importante quanto Amrabat. Conference? L'anno scorso la Fiorentina ha avuto sfortuna"

Il noto procuratore Andrea D'Amico, direttamente dall'hotel del calciomercato Sheraton di Milano, è intervenuto per commentare la sessione estiva di trattative della Fiorentina:

“Molto bene la società e l'area tecnica sia in uscita che in entrata per questa sessione di mercato. Aver trattenuto Nico Gonzalez? Un giocatore importante, come lo era anche Amrabat, ma non si può dir di no a tutti”.

E ancora: “La finale di Conference League della scorsa stagione è stata sfortunata, vediamo quest'anno se riesce a migliorarsi”.