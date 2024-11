Vice-Kean: su chi puntare a gennaio? Serve un mestierante che non intralci la crescita del bomber viola

Fino ad oggi si sono sprecati molti nomi nella ricerca del papabile vice-Kean, vista la bocciatura di Kouamè e il ruolo più arretrato di Beltran. Il focus del mercato viola di gennaio dovrebbe proprio cadere sull'alternativa a Moise, che non può certo giocare tutte le partite stagionali: ecco l'analisi dei nomi fatti fino ad oggi.

Ecco i cinque nomi più quotati: un mix di esperienza e gioventù

Il nome più caldo della lista è quello di Milan Djuric, attaccante classe 1990, in forze al Monza, già allenato da Palladino l'anno scorso, col quale ha collezionato 9 gol in 37 presenze (di cui 26 da titolare). Il gigante bosniaco (alto ben 2 metri) conosce bene sia il campionato, sia appunto il mister, e fa del gioco aereo la sua forza, caratteristica che invece manca a Kean: il prezzo contenuto, attorno ai due milioni, e la sua esperienza lo rendono il candidato numero uno.

Un altro giocatore accostato alla Fiorentina è proprio uno dei vice-Djuric: si tratta di Andrea Petagna, che sta trovando pochissimo spazio al Monza, con Nesta che gli ha addirittura preferito Maric quando si è trattato di far rifiatare il bosniaco (nella sconfitta a Bergamo). Petagna, tra Serie A e Coppa Italia, quest'anno ha racimolato solo 250 minuti, ed è ancora a secco di gol: ci sono dubbi sul suo effettivo livello e su quanto possa essere funzionale alla causa viola.

Sempre sul filone di attaccanti esperti, è stato fatto il nome di Gianluca Lapadula, anche lui classe 1990, ma con caratteristiche ben diverse dai due sopracitati. Quest'anno, al Cagliari, ha giocato poco più di Petagna (solo 290 minuti) e anche lui è attualmente a secco in Serie A, avendo invece segnato alla Cremonese in Coppa Italia l'unico gol della sua stagione. Tuttavia, il peruviano ha molta esperienza internazionale, essendo stabilmente la punta titolare della sua Nazionale, impegnata nella Qualificazione al Mondiale.

Uno dei giocatori più “pronti” della lista è Giovanni Simeone, già passato dalla Fiorentina tra il 2017 ed il 2019. Dal 2022 è un giocatore del Napoli, dove si è ritagliato il ruolo di vice della prima punta, prima di Osimhen e poi di Lukaku: avendo affinità con un minutaggio ridotto, sembra essere il nome più calzante della lista. Tuttavia, è anche il più costoso: Transfermarkt lo valuta sui 10 milioni di euro.

Infine, il più giovane della lista, per tentare un progetto diverso di crescita parallela a quella del titolare: si tratta di Cristian Shpendi, 2003 del Cesena, che milita in Serie B, col quale sta mostrando di avere degli ottimi colpi. L'anno scorso, quello della promozione dalla Serie C, ha raccolto ben 20 gol in 32 presenze; quest'anno nel campionato cadetto è già a 8 gol in 12 partite, dimostrando di non aver sofferto il salto di categoria. Per la Fiorentina potrebbe essere un'occasione più che ghiotta, ma serve un investimento importante: si parla di una richiesta di 15 milioni di euro.