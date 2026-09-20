Baiano: "Vanoli? In quattro giorni ha restituito fiducia alla squadra. Grande mercato di Paratici, gli attaccanti viola hanno il loro perché"

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Ciccio Baiano è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della partita in programma oggi al ‘Franchi’.

"Fiorentina tutta nuova"

Baiano ha commentato: "La partita? Difficile per entrambe e per motivi quasi uguali: sono squadre in fase di costruzione e nessuna delle due conosce ancora bene tutto dell’altra. La Fiorentina è nuova, merito di Paratici che ha fatto un grande mercato; il Napoli è quello di prima, oltretutto privo degli infortunati e senza aver aggiunto nulla durante l’estate».

Su allenatori e attaccanti

"Tutti possono allenare, ma non tutti possono allenare le grandi squadre”. L’ha detta Massimiliano Allegri e ha un suo valore. Lui questa capacità ce l’ha, piaccia o no. Il calcio è pieno di luoghi comuni. Si sente spesso ripetere un ritornello: a un tecnico serve tempo. Poi arriva lui e, in quattro giorni, restituisce fiducia alla squadra e ottiene la prima vittoria. Gli attaccanti? Rasmus Hojlund mi fa impazzire, lo confesso, e averlo per il Napoli è un dono. Devo dire che anche Mateo Pellegrino ha un suo perché: con Grosso aveva difficoltà a essere raggiunto dai compagni, ma ora si è sbloccato e sta bene. Niente male neppure Beto, a dire il vero».