Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, segna Kean di testa! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0 (18' Kean)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko.
-
35'
Occasione per la Fiorentina!
Azione personale di Kean che da sinistra evita due difensori avversari e prova la conclusione, para Neshcheret.
-
32'
Serie di finte di Fortini sulla fascia di sua competenza, poi va al cross ma il pallone diventa preda della Dinamo Kiev.
-
26'
Va al cross da sinistra Dzeko, pallone facile da intercettate per Neshcheret.
-
26'
Dinamo Kiev che ora si fa rivedere in attacco, ma con pochi spunti.
-
23'
Comuzzo recupera un pallone che va a Ndour, il centrocampista viola lo serve a Kean, che però si trova in fuorigioco, poi Neshcheret compie una grande uscita bassa su di lui.
-
22'
Ci prova ancora Dzeko in area, pallone spedito alto.
-
21'
Fiorentina che ora costruisce come si deve, la Dinamo Kiev non si è più vista oltre la metà campo.
-
18'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! Kean!!! Cross di Dodô dalla destra e l'attaccante viola stacca benissimo di testa spedendo il pallone in porta! 1-0 per i viola!
-
16'
Doppia occasione con la Fiorentina!
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dzeko va alla conclusione centrando in pieno Kean, poi è quest'ultimo a provarci calciando però da posizione ravvicinata sul portiere Neshcheret.
-
14'
Dodô libera Kean per il tiro in area, la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario.
-
11'
Ritmi ancora più lenti per la Fiorentina da quando è iniziata la partita, con la Dinamo Kiev che ora si fa vedere spesso e volentieri nella metà campo viola.
-
8'
Si fa vedere la Dinamo in attacco con la Fiorentina che le permette di avanzare causando degli errori banali, poi la difesa viola rimedia come può.
-
5'
Prima occasione per la Fiorentina con Dzeko
Dodô salta il diretto marcatore e va al cross in area, stacca di testa in area Dzeko con il pallone che va di poco oltre la traversa.
-
3'
Ritmi un po' lenti in campo in questo avvio di partita.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!