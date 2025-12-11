​​

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, segna Kean di testa! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0 (18' Kean)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko.

  • 35'
    Occasione per la Fiorentina!

    Azione personale di Kean che da sinistra evita due difensori avversari e prova la conclusione, para Neshcheret.

  • 32'
    Serie di finte di Fortini sulla fascia di sua competenza, poi va al cross ma il pallone diventa preda della Dinamo Kiev.

  • 26'
    Va al cross da sinistra Dzeko, pallone facile da intercettate per Neshcheret.

  • 26'
    Dinamo Kiev che ora si fa rivedere in attacco, ma con pochi spunti.

  • 23'
    Comuzzo recupera un pallone che va a Ndour, il centrocampista viola lo serve a Kean, che però si trova in fuorigioco, poi Neshcheret compie una grande uscita bassa su di lui.

  • 22'
    Ci prova ancora Dzeko in area, pallone spedito alto.

  • 21'
    Fiorentina che ora costruisce come si deve, la Dinamo Kiev non si è più vista oltre la metà campo.

  • 18'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! Kean!!! Cross di Dodô dalla destra e l'attaccante viola stacca benissimo di testa spedendo il pallone in porta! 1-0 per i viola!

  • 16'
    Doppia occasione con la Fiorentina!

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dzeko va alla conclusione centrando in pieno Kean, poi è quest'ultimo a provarci calciando però da posizione ravvicinata sul portiere Neshcheret.

  • 14'
    Dodô libera Kean per il tiro in area, la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario.

  • 11'
    Ritmi ancora più lenti per la Fiorentina da quando è iniziata la partita, con la Dinamo Kiev che ora si fa vedere spesso e volentieri nella metà campo viola.

  • 8'
    Si fa vedere la Dinamo in attacco con la Fiorentina che le permette di avanzare causando degli errori banali, poi la difesa viola rimedia come può.

  • 5'
    Prima occasione per la Fiorentina con Dzeko

    Dodô salta il diretto marcatore e va al cross in area, stacca di testa in area Dzeko con il pallone che va di poco oltre la traversa.

  • 3'
    Ritmi un po' lenti in campo in questo avvio di partita.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

