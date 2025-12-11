Prima Kean, poi Gudmundsson per la prima vittoria di Vanoli in panchina: la Fiorentina torna a conquistare i tre punti in Conference League
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 (18' Kean, 55' Mykhalienko, 72' Gudmundsson)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti (67' Parisi); Dodô (86' Kouadio), Richardson, Nicolussi Caviglia (67' Gudmundsson), Ndour, Fortini; Kean, Dzeko (67' Kouame).
-
94'
Finisce la gara! La Fiorentina torna a vincere in Conference League battendo 2-1 la Dinamo Kiev per 2-1: a segno per i viola prima Kean e poi Gudmundsson.
-
94'
Brivido nel finale per la Fiorentina!
Pallone spiovente in area per Yarmolenko che va di testa, ma non lo indirizza in porta!
-
92'
Tanti cartellini gialli in questo finale di partita: ammonito anche Kouadio per una trattenuta su Ogundana.
-
90'
Assegnati quattro minuti di recupero.
-
89'
Ammonito Vivcharenko per fallo commesso su Fortini.
-
88'
Occasione per Kean!
Lancio di Parisi, stop a seguire di Kean e conclusione verso la porta, para Neshcheret.
-
86'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dodô, tocca a Kouadio.
-
85'
Ammonito Thiare per trattenuta su Kean, che indossa la fascia di capitano.
-
83'
Si fa ammonire Gudmundsson per una trattenuta su Thiare.
-
80'
Altro cambio per la Fiorentina: esce Ndour, tocca a Mandragora.
-
77'
Cambio per la Dinamo Kiev: esce Kabaev, va in campo Ogundana.
-
75'
Gol di Gudmundsson!
GOOOOOL! Gudmundsson! Cross di Parisi per Kean che va di testa, paratona di Neshcheret su di lui, sulla ribattuta arriva il fantasista viola che sigla il 2-1!
-
72'
Ci prova Gudmundsson in area, il suo destro viene deviato sul fondo.
-
70'
Doppio cambio per Dinamo: escono Guerrero e Dubinchak, vanno in campo Yarmolenko e Vivcharenko.
-
67'
Triplo cambio per la Fiorentina: escono Nicolussi Caviglia, Viti e Dzeko, vanno in campo Gudmundsson, Parisi e Kouame. I viola si mettono in campo quindi ora con il 4-4-2.
-
64'
Ci prova di testa Guerrero su cross di Shaparenko, pallone che va oltre la traversa. La Fiorentina sta concedendo più del dovuto adesso.
-
63'
Cross di Dodô per Dzeko, ma di testa l'attaccante viola non trova la porta.
-
60'
Fiorentina che ora sta commettendo degli errori in fase di impostazione, mentre la Dinamo sta giocando meglio in questo secondo tempo.
-
57'
Kean spreca da due passi!
Va vicino al suo secondo gol della partita Kean su una spizzata di testa da parte di Viti, ma l'attaccante viola in area manda fuori il pallone da due passi!
-
55'
Gol della Dinamo Kiev
Gol della Dinamo Kiev: bella azione della squadra ucraina che culmina con la grande conclusione da fuori Mykhalienko per l'1-1.
-
53'
Parata di De Gea
Va al tiro sul primo tiro Voloshyn, para De Gea.
-
51'
Cartellino giallo per Dubinchak che si aggrappa a Kean e gli strappa la maglia.
-
49'
Bel pallone di Shaparenko in area per Zakharchenka, c'è la tempestiva chiusura di Pongracic su quest'ultimo.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre.
-
47'
Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 grazie al gol di testa segnato da Kean al 18'.
-
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
-
42'
Il primo cartellino giallo della partita è per Ndour che interviene fallosamente su Tymchyk: era diffidato, salterà la prossima gara contro il Losanna.
-
39'
Ci prova Richardson!
Richardson al limite dell'area salta un avversario e con il mancino tenta la conclusione sul secondo palo, pallone che finisce fuori.
-
38'
Bel pallone di Dzeko per Kean, ma l'attaccante viola, sul quale intervengono i centrali della Dinamo, è in fuorigioco.
-
35'
Occasione per la Fiorentina!
Azione personale di Kean che da sinistra evita due difensori avversari e prova la conclusione, para Neshcheret.
-
32'
Serie di finte di Fortini sulla fascia di sua competenza, poi va al cross ma il pallone diventa preda della Dinamo Kiev.
-
26'
Va al cross da sinistra Dzeko, pallone facile da intercettate per Neshcheret.
-
26'
Dinamo Kiev che ora si fa rivedere in attacco, ma con pochi spunti.
-
23'
Comuzzo recupera un pallone che va a Ndour, il centrocampista viola lo serve a Kean, che però si trova in fuorigioco, poi Neshcheret compie una grande uscita bassa su di lui.
-
22'
Ci prova ancora Dzeko in area, pallone spedito alto.
-
21'
Fiorentina che ora costruisce come si deve, la Dinamo Kiev non si è più vista oltre la metà campo.
-
18'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! Kean!!! Cross di Dodô dalla destra e l'attaccante viola stacca benissimo di testa spedendo il pallone in porta! 1-0 per i viola!
-
16'
Doppia occasione con la Fiorentina!
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dzeko va alla conclusione centrando in pieno Kean, poi è quest'ultimo a provarci calciando però da posizione ravvicinata sul portiere Neshcheret.
-
14'
Dodô libera Kean per il tiro in area, la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario.
-
11'
Ritmi ancora più lenti per la Fiorentina da quando è iniziata la partita, con la Dinamo Kiev che ora si fa vedere spesso e volentieri nella metà campo viola.
-
8'
Si fa vedere la Dinamo in attacco con la Fiorentina che le permette di avanzare causando degli errori banali, poi la difesa viola rimedia come può.
-
5'
Prima occasione per la Fiorentina con Dzeko
Dodô salta il diretto marcatore e va al cross in area, stacca di testa in area Dzeko con il pallone che va di poco oltre la traversa.
-
3'
Ritmi un po' lenti in campo in questo avvio di partita.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!