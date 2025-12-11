​​

header logo

Prima Kean, poi Gudmundsson per la prima vittoria di Vanoli in panchina: la Fiorentina torna a conquistare i tre punti in Conference League

David Fabbri /

David Fabbri /

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 (18' Kean, 55' Mykhalienko, 72' Gudmundsson)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti (67' Parisi); Dodô (86' Kouadio), Richardson, Nicolussi Caviglia (67' Gudmundsson), Ndour, Fortini; Kean, Dzeko (67' Kouame).

  • 94'
    Share Link

    Finisce la gara! La Fiorentina torna a vincere in Conference League battendo 2-1 la Dinamo Kiev per 2-1: a segno per i viola prima Kean e poi Gudmundsson. 

  • 94'
    Share Link

    Brivido nel finale per la Fiorentina!

    Pallone spiovente in area per Yarmolenko che va di testa, ma non lo indirizza in porta!

  • 92'
    yellow_card
    Share Link

    Tanti cartellini gialli in questo finale di partita: ammonito anche Kouadio per una trattenuta su Ogundana.

  • 90'
    yellow_card
    Share Link

    Assegnati quattro minuti di recupero.

  • 89'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Vivcharenko per fallo commesso su Fortini.

  • 88'
    Share Link

    Occasione per Kean!

    Lancio di Parisi, stop a seguire di Kean e conclusione verso la porta, para Neshcheret.

  • 86'
    substitution
    Share Link

    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dodô, tocca a Kouadio.

  • 85'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Thiare per trattenuta su Kean, che indossa la fascia di capitano.

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Si fa ammonire Gudmundsson per una trattenuta su Thiare.

  • 80'
    substitution
    Share Link

    Altro cambio per la Fiorentina: esce Ndour, tocca a Mandragora.

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Cambio per la Dinamo Kiev: esce Kabaev, va in campo Ogundana.

  • 75'
    goal
    Share Link

    Gol di Gudmundsson!

    GOOOOOL! Gudmundsson! Cross di Parisi per Kean che va di testa, paratona di Neshcheret su di lui, sulla ribattuta arriva il fantasista viola che sigla il 2-1!

  • 72'
    Share Link

    Ci prova Gudmundsson in area, il suo destro viene deviato sul fondo.

  • 70'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio per Dinamo: escono Guerrero e Dubinchak, vanno in campo Yarmolenko e Vivcharenko.

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Triplo cambio per la Fiorentina: escono Nicolussi Caviglia, Viti e Dzeko, vanno in campo Gudmundsson, Parisi e Kouame. I viola si mettono in campo quindi ora con il 4-4-2.

  • 64'
    Share Link

    Ci prova di testa Guerrero su cross di Shaparenko, pallone che va oltre la traversa. La Fiorentina sta concedendo più del dovuto adesso.

  • 63'
    Share Link

    Cross di Dodô per Dzeko, ma di testa l'attaccante viola non trova la porta.

  • 60'
    Share Link

    Fiorentina che ora sta commettendo degli errori in fase di impostazione, mentre la Dinamo sta giocando meglio in questo secondo tempo.

  • 57'
    Share Link

    Kean spreca da due passi!

    Va vicino al suo secondo gol della partita Kean su una spizzata di testa da parte di Viti, ma l'attaccante viola in area manda fuori il pallone da due passi!

  • 55'
    goal
    Share Link

    Gol della Dinamo Kiev

    Gol della Dinamo Kiev: bella azione della squadra ucraina che culmina con la grande conclusione da fuori Mykhalienko per l'1-1.

  • 53'
    Share Link

    Parata di De Gea

    Va al tiro sul primo tiro Voloshyn, para De Gea.

  • 51'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo per Dubinchak che si aggrappa a Kean e gli strappa la maglia.

  • 49'
    Share Link

    Bel pallone di Shaparenko in area per Zakharchenka, c'è la tempestiva chiusura di Pongracic su quest'ultimo.

  • 46'
    Share Link

    Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre.

  • 47'
    Share Link

    Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 grazie al gol di testa segnato da Kean al 18'.

  • 45'
    Share Link

    Ci saranno due minuti di recupero.

  • 42'
    yellow_card
    Share Link

    Il primo cartellino giallo della partita è per Ndour che interviene fallosamente su Tymchyk: era diffidato, salterà la prossima gara contro il Losanna.

  • 39'
    Share Link

    Ci prova Richardson!

    Richardson al limite dell'area salta un avversario e con il mancino tenta la conclusione sul secondo palo, pallone che finisce fuori.

  • 38'
    Share Link

    Bel pallone di Dzeko per Kean, ma l'attaccante viola, sul quale intervengono i centrali della Dinamo, è in fuorigioco.

  • 35'
    Share Link

    Occasione per la Fiorentina!

    Azione personale di Kean che da sinistra evita due difensori avversari e prova la conclusione, para Neshcheret.

  • 32'
    Share Link

    Serie di finte di Fortini sulla fascia di sua competenza, poi va al cross ma il pallone diventa preda della Dinamo Kiev.

  • 26'
    Share Link

    Va al cross da sinistra Dzeko, pallone facile da intercettate per Neshcheret.

  • 26'
    Share Link

    Dinamo Kiev che ora si fa rivedere in attacco, ma con pochi spunti.

  • 23'
    Share Link

    Comuzzo recupera un pallone che va a Ndour, il centrocampista viola lo serve a Kean, che però si trova in fuorigioco, poi Neshcheret compie una grande uscita bassa su di lui.

  • 22'
    Share Link

    Ci prova ancora Dzeko in area, pallone spedito alto.

  • 21'
    Share Link

    Fiorentina che ora costruisce come si deve, la Dinamo Kiev non si è più vista oltre la metà campo.

  • 18'
    goal
    Share Link

    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! Kean!!! Cross di Dodô dalla destra e l'attaccante viola stacca benissimo di testa spedendo il pallone in porta! 1-0 per i viola!

  • 16'
    Share Link

    Doppia occasione con la Fiorentina!

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Dzeko va alla conclusione centrando in pieno Kean, poi è quest'ultimo a provarci calciando però da posizione ravvicinata sul portiere Neshcheret.

  • 14'
    Share Link

    Dodô libera Kean per il tiro in area, la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario.

  • 11'
    Share Link

    Ritmi ancora più lenti per la Fiorentina da quando è iniziata la partita, con la Dinamo Kiev che ora si fa vedere spesso e volentieri nella metà campo viola.

  • 8'
    Share Link

    Si fa vedere la Dinamo in attacco con la Fiorentina che le permette di avanzare causando degli errori banali, poi la difesa viola rimedia come può.

  • 5'
    Share Link

    Prima occasione per la Fiorentina con Dzeko

    Dodô salta il diretto marcatore e va al cross in area, stacca di testa in area Dzeko con il pallone che va di poco oltre la traversa.

  • 3'
    Share Link

    Ritmi un po' lenti in campo in questo avvio di partita.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (72)