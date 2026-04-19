Corriere Fiorentino: L'obiettivo di Paratici
Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si concentra sul futuro della Fiorentina, concentrandosi sui possibili investimenti estivi e sulle divise della squadra gigliata nell'anno del centenario.
In vista dell'estate
Nell'articolo principale di pagina 9 il quotidiano locale analizza i margini economici che la società viola ha per rivoluzionare la squadra in questa estate: “Gli effetti dell'uscita dall'Europa sul lavoro del Ds Paratici”. Il Corriere continua poi scrivendo: “Costi alti e 17 prestiti che rientrano alla base: la Fiorentina extralarge va ridotta. E la tibia di Kean spaventa le big: il Milan si chiama fuori”. Il quotidiano si sofferma particolarmente sui tanti esuberi: “L'obiettivo di Paratici: tagliare”.
Le maglie della prossima stagione
In taglio basso, nella stessa pagina, il Corriere Fiorentino introduce alcune novità sulle possibili divise della prossima stagione: “E intanto Joma prepara le maglie del centenario” e ancora nel sottotitolo “Allo studio casacche celebrative, con Mediacom sponsor. Il 29 agosto festa al Franchi”.