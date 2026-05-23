Palladino: "Spero di poter ritornare a Firenze e riprendere il mio lavoro. Via per divergenze con la vecchia dirigenza"

C'è ancora chi è convinto che Raffaele Palladino sia stato cacciato dai tifosi viola, eppure il tecnico attualmente all'Atalanta ha ricordato il suo brusco addio alla Fiorentina, legato alle differenze di vedute con l'allora società.

“Spero di poter ritornare”

"Credo che sia stato apprezzato il mio lavoro qua - ha dichiarato a Sky - spero un domani di poter ritornare. Sapete perché sono andato via, perché c'erano visioni differenti con la vecchia dirigenza (Pradè ndr). Mi piace pensare di aver lasciato qualcosa in sospeso".

“Grande lavoro insieme”

Palladino ha anche detto: “Io qui sono stato bene a Firenze, ho cercato di ottenere il massimo dei risultati. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, 65 punti, sesti in classifica”.